鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-03 20:08

‌



為推動資本市場發展與升級，建構「亞洲資產管理中心」，櫃買中心與台灣證券交易所共同成立「資本市場服務團」。服務團於 1 日攜手安侯建業（KPMG）舉辦「推動優質企業邁入資本市場座談會」提供不同規模企業一站式資本市場服務，目前上櫃公司掛牌族群橫跨大中小型企業，且近年來 AI、數位雲端、資安等輕資產具關鍵技術企業，陸續掛牌形成產業聚落。

台股市值衝84兆！資本市場服務團聯手KPMG助攻IPO 上櫃「輕資產、關鍵技術」聚落成形。（鉅亨網資料照）

櫃買中心上櫃審查部經理曾文正表示，櫃買中心成立 30 餘年，持續打造多功能與多層次的全方位交易所。其架構完整，涵蓋專為微型企業設計的創櫃板、作為主板預備市場的興櫃，以及主板上櫃三大板塊，能滿足不同發展階段與營運規模的中小微企業多元籌資需求。此外，櫃買中心的債券市場亦蓬勃成長，展現股債雙核心交易所的完整架構。

‌



櫃買中心在世界交易所聯合會（WFE）70 多個會員交易所中表現亮眼，股票的成交值週轉率位居第 2，掛牌公司的平均本益比約 34 倍，顯示其高度交易活絡性及合理的本益比。至 114 年 9 月底，櫃買市場的上櫃掛牌家數達 855 家，興櫃公司達 355 家，合計已突破 1,200 家。

上櫃公司掛牌族群橫跨大中小型企業，且近年來 AI、數位雲端、資安等輕資產具關鍵技術之公司陸續掛牌形成產業聚落，凸顯櫃買市場是成長中企業理想的籌資平台。公司進入資本市場將可有效提升知名度、吸引優秀人才，並滿足發展所需資金，有助於健全營運體質及增進競爭力。

證交所上市一部副理張雪真致詞時提到，儘管面對關稅與匯率波動等外在不確定性，台灣資本市場表現仍亮眼。台股加權指數近期突破 26,000 點，總市值約為新台幣 84 兆元，成交日均值達 3,736 億元，顯示台灣企業累積的實力及競爭力。為積極布局前瞻與創新產業，證交所建置了「創新板」，採市值為主要門檻，鼓勵具核心技術等軟實力的企業善用資本市場加速成長，帶動產業升級並強化國際競爭力，進一步擴大資本市場深度及廣度。

安侯建業執行長施威銘會計師指出，在全球貿易政策高度不確定的變動期中，企業唯有靈活調整策略、強化競爭力才能站穩腳步。他強調，資本市場不僅是籌資管道，更是協助企業突破困境、加速成長的重要平台。對優質企業而言，進入資本市場能提升品牌價值與治理水準，增強抗風險能力並加速國際化，是邁向永續發展的重要里程碑。KPMG 長期與櫃買中心及證交所合作，在 IPO、財務規劃及 ESG 轉型等領域，陪伴眾多企業從初創階段走向資本市場。