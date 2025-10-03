蘋果拉貨力道猛 華通9月營收創35個月單月新高 Q3站上200億元大關
鉅亨網記者張欽發 台北
蘋果 iPhone 17 旗艦系列正式發表並將開賣，蘋果對零組件的備貨、拉貨走勢也成為市場對供應鏈台廠的關注重點，蘋果 iPhone 17 零組件拉貨在 9 月迎來今年首波大提貨潮，華通 (2313-TW) 今 (3) 日公布最新營收，9 月營收以 74.9 億元，改寫 35 個月單月營收新高。第三季營收也突破 200 億元大關。
華通 2025 年 9 月營收爲 74.9 億元，月增 14.18%，年增 15.92%，第三季營收爲 200.49 億元，季增 10.16%，年減 0.7%，2025 年 1-9 月營收爲 549.8 億元，年增 4.46%。
蘋果 iPhone 17 供應鏈台廠指出，9 月起蘋果公司對蘋果 iPhone 17 零組件的提貨態度趨於大胆且積極，預計在 9 月底將出現今年蘋果 iPhone 17 零組件出貨的第一波高峰期，並推升來自蘋果 9 月業績的大幅度挺升。
以華通而言，今年 7 月及 8 月蘋果對 iPhone 17 的 PCB 的出貨相對平緩，單月營收分別爲 59.95 億元及 65.62 億元，合計爲 125.57 億元，但以華通 9 月營收 74.9 億元的挹注之下，第三季營收也突破 200 億元大關達 200.49 億元的歷史高檔。
華通 2025 年第二季營收 182 億元，年增 7.8%、營收創同期歷史新高，毛利率 18.24%，季增 1.07 個百分點，年增 3.25 個百分點，稅後純益 8.31 億元，每股純益 0.7 元，累計上半年營收 349.3 億元，毛利率 17.72%，稅後純益 21.45 億元，與 2024 年同期相當，每股純益 1.8 元，為華通近 20 年來同期次高。
而正因此一有利因素，華通也獲投顧業者看好業績走勢，預估華通 2025 年每股純益逾 5.5 元，2026 年在 AI ASIC 供應鏈挹注下，每股純益上看 7 元。最新的國內法人對華通的目標看 120 元。
