台股秋節前收26761點新高 外資連4買 加碼華邦電逾3萬張最多

鉅亨網記者彭昱文 台北


台股今 (3) 日上漲 382.67 點，收在歷史最高 26761.06 點，外資再買超 169.6 億元，連 4 買，其中大買華邦電逾 3 萬張最多，也加碼鴻海、廣達等 AI 伺服器代工廠。

cover image of news article
台股收26761點新高外資連4買 加碼華邦電逾3萬張最多。(鉅亨網資料照)

外資買超華邦電 (2344-TW)3.32 萬張，另有旺宏 (2337-TW)9037 張；也買超電子代工廠廣達 (2382-TW)1.66 萬張、鴻海 (2317-TW)1.47 萬張、技嘉 (2376-TW)5110 張，另有東元 (1504-TW)1.62 萬張。


外資也買超三商壽 (2867-TW)1.58 萬張、國泰永續高股息 (00878)1.16 萬張、群創 (3481-TW)1.14 萬張、聯電 (2303-TW)8447 張、華通 (2313-TW)7830 張、台玻 (1802-TW)6453 張、菱光 (8249-TW)5839 張等。

外資賣超方面，則有力積電 (6770-TW)3.16 萬張、中鋼 (2002-TW)1.35 萬張、台塑 (1301-TW)7434 張、華泰 (2329-TW)6993 張、光寶科 (2301-TW)5492 張、誠美材 (4960-TW)4566 張等。

外資也賣超多檔金融股，永豐金 (2890-TW)1.3 萬張、凱基金 (2883-TW)1.23 萬張、中信金 (2891-TW)9742 張、玉山金 (2884-TW)9681 張；ETF 則有國泰費城半導體 9774 張、元大高股息 (0056)5841 張。

台股外資華邦電三大法人

台股首頁
