營收速報 - 2025年10月4日台股大型公司9月營收一覽（新增7家）
鉅亨網新聞中心
本次公布9月營收一覽
截至台北時間2025年10月4日07:55，彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計9家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|66.64億
|157.8%
|太子-建材營造業
|7.74億
|24.1%
|南電-電子零組件業
|35.39億
|19.2%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|太子-建材營造業
|7.74億
|32.9%
|華通-電子零組件業
|74.92億
|14.2%
|佳世達-電腦及週邊設備業
|182.35億
|8.4%
9月已公布營收一覽
截至目前，已公布9月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達9家。其中營收年增大於 25％有1家，年增小於-20％有0家。
9月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|1家
|大於50億
|>= 0%
|7家
|大於50億
|< 0%
|1家
|大於50億
|<= -20%
|0家
9月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|66.64億
|157.8%
|太子-建材營造業
|7.74億
|24.1%
|南電-電子零組件業
|35.39億
|19.2%
|明泰-通信網路業
|22.68億
|18.8%
|華通-電子零組件業
|74.92億
|15.9%
9月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|太子-建材營造業
|7.74億
|32.9%
|明泰-通信網路業
|22.68億
|26.9%
|華通-電子零組件業
|74.92億
|14.2%
|佳世達-電腦及週邊設備業
|182.35億
|8.4%
|中天-生技醫療業
|1.61億
|2.7%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#高盈餘高毛利
#偏強機會股
#當沖高手_強
#多頭均線上攻
#波段上揚股
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇