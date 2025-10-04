search icon



營收速報 - 2025年10月4日台股大型公司9月營收一覽（新增7家）

鉅亨網新聞中心


本次公布9月營收一覽

截至台北時間2025年10月4日07:55，彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計9家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南亞科-半導體業 66.64億 157.8%
太子-建材營造業 7.74億 24.1%
南電-電子零組件業 35.39億 19.2%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
太子-建材營造業 7.74億 32.9%
華通-電子零組件業 74.92億 14.2%
佳世達-電腦及週邊設備業 182.35億 8.4%
9月已公布營收一覽

截至目前，已公布9月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達9家。其中營收年增大於 25％有1家，年增小於-20％有0家。

9月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 1家
大於50億 >= 0% 7家
大於50億 < 0% 1家
大於50億 <= -20% 0家

9月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南亞科-半導體業 66.64億 157.8%
太子-建材營造業 7.74億 24.1%
南電-電子零組件業 35.39億 19.2%
明泰-通信網路業 22.68億 18.8%
華通-電子零組件業 74.92億 15.9%

9月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
太子-建材營造業 7.74億 32.9%
明泰-通信網路業 22.68億 26.9%
華通-電子零組件業 74.92億 14.2%
佳世達-電腦及週邊設備業 182.35億 8.4%
中天-生技醫療業 1.61億 2.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

