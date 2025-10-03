牧德半導體新設備待完全認證後出貨 有利Q4營運向上

牧德科技 2025 年第三季營收 7.68 億元，爲今年以來單季最低，季減 20.68%，年增 1.21 倍，預估在新開發半導體設備完全通過全部功能認證後，將有利於第四季的營收超越第三季的水準。

牧德 9 月營收 2.28 億元，在 PCB 檢測設備的出貨仍屬暢旺，但在半導體設備上，部分己通過認證產品遞延到 10 月出貨認列營收，而較新開發檢測設備，則因有待完全通過全部認證後出貨，牧德則爭取新開發設備在第四季全數通過認證項目並出貨。