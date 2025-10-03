search icon



牧德半導體新設備待完全認證後出貨 有利Q4營運向上

鉅亨網記者張欽發 台北


牧德科技 (3563-TW) 今 (3) 日公布最新營收資訊，2025 年 9 月營收營收爲 2.28 億元，月減 14.18%，年增 77.2%，累計 2025 年 1-9 月營收 25.29 億元，年增 1.73 倍，法人估牧德科技新增半導體新設備，待完全認證出貨，將有利於第四季的營運向上。

cover image of news article
牧德董事長汪光夏。(鉅亨網記者張欽發攝)

牧德科技 2025 年第三季營收 7.68 億元，爲今年以來單季最低，季減 20.68%，年增 1.21 倍，預估在新開發半導體設備完全通過全部功能認證後，將有利於第四季的營收超越第三季的水準。


牧德 9 月營收 2.28 億元，在 PCB 檢測設備的出貨仍屬暢旺，但在半導體設備上，部分己通過認證產品遞延到 10 月出貨認列營收，而較新開發檢測設備，則因有待完全通過全部認證後出貨，牧德則爭取新開發設備在第四季全數通過認證項目並出貨。

牧德科技 2025 年上半年營收 17.61 億元，毛利率 64.28%，年增 9.6 個百分點，稅後純益 5.47 億元，年增 3.68 倍，每股純益 9.42 元
 

