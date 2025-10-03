search icon



〈焦點股〉緯穎AI訂單滿到明後年 榮登股后市值排名躍進至第12

鉅亨網記者劉玟妤 台北


緯穎 (6669-TW) 董事長洪麗寗昨 (2) 日指出，AI 相關訂單暢旺，能見度看至 2027 年，明後年展望相當樂觀，激勵緯穎今 (3) 日大漲逾半根停板，股價衝上 3540 元，創新天價，市值達 6578 億元，躍居台股第 12 大超越兆豐金 (2886-TW) ，並一舉登上股后寶座。 

cover image of news article
緯穎AI訂單滿到明後年，股價創高登股后。(鉅亨網資料照)

緯穎今天早盤以 3405 元開高走高，盤中最高漲至 3540 元，漲逾半根停板，雖隨後漲勢稍收斂，但截至午盤左右，股價暫報 3455 元，漲幅超過 4%，成交量超過 2000 張。近日三大法人連續 3 個交易日買超，合計買超 837 張。 


緯穎今天盤中最高價 3540 元，以發行普通股數 18.58 億股計算，市值衝 6578 億元，較昨日 6160.6 億元大增超過 400 億元，市值超越兆豐金，成為台股市值第 12 大。 

洪麗寗表示，第三季營收年對年已經成長 2 倍，且明後年展望相當樂觀。執行長林威遠也提到，AI 是公司主要成長動能，動能延續至明後年，直言「訂單多到要猛蓋工廠」，美國兩廠分別預計今年底與明年開始運營。 

洪麗寗進一步談到 ASIC 展望，第三季 ASIC 貢獻大，占 AI 伺服器比重提升，明年除 ASIC 持續貢獻，在 GPU 上也會有發展，他也強調，ASIC 將在市場百花齊放，不會互相取代。 

文章標籤

緯穎AI伺服器ASIC千金股股后

相關行情

台股首頁我要存股
緯穎3465+4.52%
兆豐金41.8-0.59%

