〈2025周慶〉新光三越首波首日業績破8億元 2波連假報到買氣再加溫

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-03 11:03

‌



新光三越周年慶湧進大批購物人潮。(鉅亨網記者王莞甯攝)

新光三越首波周年慶由台北南西店、桃園站前店、嘉義垂楊店和高雄三多店共四店領軍開跑，首日業績共突破 8 億元，來客數衝破 8 萬人次，即將迎來周慶第一個周末，搭配即將到來的中秋節、雙十連假，新光三越樂觀看業績再衝出一波高峰可期。

新光三越董事長吳東昇 (中) 和副董事長吳昕陽 (右) 看好今年周慶檔期買氣。(鉅亨網記者王莞甯攝)

‌



新光三越副董事長吳昕陽表示，有信心今年周年慶達標，也期待後續政府普發 1 萬元，為消費再注入強心劑。

受惠於化妝品單筆滿 2,000 送 2,000 點、全館累計滿 5,000 送 5,000 點等多重回饋，加上導入超過 200 個新櫃和快閃店、新品和備貨量最足等超強商品力多重助攻下，新光三越化妝品、名品、黃金、服飾、家電、3C、超市等各業種買氣持續沸騰。

新光三越首波四店周慶首日突破 8 億元，來客數衝破 8 萬人次，觀察消費者購物仍聚焦在化妝品，尤其精品彩妝買氣持續升溫，銷售成長突破 10%，其中以底妝類和唇彩需求最強勁，包括 YSL 完美底妝自由配、SHU UEMURA 經典潔顏大油發燒組、DIOR 迪奧巨星持色唇膏等皆為消費者購入焦點。

同時，高效保養品自年初至今持續熱賣，首選推薦 ESTEE LAUDER 小棕電眼雙星、LA MER 無痕眼霜組、PRADA 顛覆綠護手霜等，皆是消費者必收清單。

而受到全球金價飆漲帶動，黃金相關商品買氣同步翻倍成長，以 Just Gold 鎮金店、點睛品等表現最為亮眼。

另一方面，隨著全民出遊風潮和秋冬換季需求的雙重推動下，男女流行服飾、休閒運動等商品買氣持續暢旺，其中以歐美品牌的設計師服飾最受到消費者青睞，業績成長達雙位數；名品則由 COACH－Brooklyn 和 LONGCHAMP－LePliage Xtra 新色包款領軍，吸引年輕族群與實用族群入手。

每年周年慶最夯的 3C 神機 iPhone 17 系列手機，首日銷售突破千台，並帶動周邊配件同步熱銷成長超過 40%，家電在居家裝修需求持續攀升和首七日大家電單筆滿萬送萬點的超狂優惠刺激下，整體業績成長超過 5%，首日搶購焦點集中在日韓大家電、大電視、冰箱、洗乾衣機和按摩家電等。

其中熱銷夯品包括集雅社 SAMSUNG 77 吋 OLED 電視、LG 敲敲門冰箱 + 微波爐組合 OSIMV 手天王 3 等受到消費者高度詢問與購買。

而婆婆媽媽最愛的新光三越超市，則以長野麝香葡萄、福砂屋長崎蛋糕、小潘鳳梨酥禮盒、山梨黃金桃 385g 等人氣商品最受到消費者喜愛與搶購。

台北南西店日本商品展更是人潮湧入焦點，包括去年登場就掀起全台蘋果糖熱潮的 POMME d& AMOUR TOKYO 蘋果糖、七福神鯛魚燒、築地 TSUTSUI 玉子燒等均為熱銷夯品。