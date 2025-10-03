search icon



回顧9月熱門股大解析！EPS、漲跌幅、成交量一次看懂國精化、華邦電、東元等強勢股

近期市場趨勢與 EPS 的重要性

cover image of news article
回顧9月熱門股大解析！EPS、漲跌幅、成交量一次看懂國精化、華邦電、東元等強勢股 (圖:shutterstock)

2025 年，儘管 AI 與半導體產業持續引領風騷，但投資人對公司的評估標準已日趨成熟。在經歷了「只要沾上 AI 邊就能股價大漲」的時代後，市場開始更理性地檢視企業的基本面。EPS，這個衡量公司為每股股票創造多少利潤的核心指標，在此時顯得尤為重要。一個能持續穩定成長的 EPS，代表公司不僅有營收，更有紮實的獲利能力，這才是支撐股價長期上漲的關鍵。


2025 年 9 月熱門股 EPS 與近期表現一覽

以下為近三日漲跌幅熱門股排行榜，以成交量為排序依據，並附上最新 EPS 數據，供投資人參考：

 熱門股近三日漲跌幅排行榜 資料日期：2025 年 9 月 23 日

回原文看 9 月熱門股 EPS 的表現!!! \\ 快來點 //

EPS 與本益比：從數字看懂市場的評價與期望

EPS 本益比（Price-to-Earnings Ratio, P/E Ratio是股市中最常被一起討論的兩個指標。本益比衡量的是市場願意用多少倍的價格，來換取公司每股一元的盈餘。

本益比 = 股價 ÷ EPS

  1. 高本益比： 市場對公司未來獲利成長有較高的期待，願意給予更高的估值，例如高成長的科技股。
  2. 低本益比： 可能代表公司被低估，或是市場對其未來獲利前景保守看待。

EPS 的變化直接影響著本益比。當一家公司 EPS 成長時，如果股價沒有跟上，本益比就會下降，此時可能吸引投資人買進。反之，如果 EPS 下滑，股價也可能隨之下跌。因此，EPS 的高低是左右本益比估值的關鍵因素。

EPS 的盲點與挑戰：如何透過量化指標優化選股策略？

儘管 EPS 是個強大的指標，但它並非完美，若只單看 EPS，可能會忽略一些潛在風險：

  1. 股本稀釋： 公司若因現金增資或發行可轉債而增加股本，即使淨利沒有成長，EPS 也會被稀釋而下降。
  2. 一次性損益： 財報中的一次性資產處分收益或虧損，會造成 EPS 短期大幅波動，無法反映公司的長期獲利能力。
  3. 會計處理 不同的會計處理方式，也可能影響 EPS 的計算結果。

為了克服這些盲點，投資人應當將 EPS 納入一個更全面的多因子選股策略。透過量化工具，我們可以結合 EPS、ROE、營收成長率、負債比率等多個財務指標進行篩選，以捕捉那些真正具備長期投資價值的公司。

