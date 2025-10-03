鉅亨研報 2025-10-03 15:22

近期市場趨勢與 EPS 的重要性

回顧9月熱門股大解析！EPS、漲跌幅、成交量一次看懂國精化、華邦電、東元等強勢股 (圖:shutterstock)

2025 年，儘管 AI 與半導體產業持續引領風騷，但投資人對公司的評估標準已日趨成熟。在經歷了「只要沾上 AI 邊就能股價大漲」的時代後，市場開始更理性地檢視企業的基本面。EPS，這個衡量公司為每股股票創造多少利潤的核心指標，在此時顯得尤為重要。一個能持續穩定成長的 EPS，代表公司不僅有營收，更有紮實的獲利能力，這才是支撐股價長期上漲的關鍵。

2025 年 9 月熱門股 EPS 與近期表現一覽

以下為近三日漲跌幅熱門股排行榜，以成交量為排序依據，並附上最新 EPS 數據，供投資人參考：

熱門股近三日漲跌幅排行榜 資料日期：2025 年 9 月 23 日

EPS 與本益比：從數字看懂市場的評價與期望

EPS 與本益比（Price-to-Earnings Ratio, P/E Ratio）是股市中最常被一起討論的兩個指標。本益比衡量的是市場願意用多少倍的價格，來換取公司每股一元的盈餘。

本益比 = 股價 ÷ EPS

高本益比： 市場對公司未來獲利成長有較高的期待，願意給予更高的估值，例如高成長的科技股。 低本益比： 可能代表公司被低估，或是市場對其未來獲利前景保守看待。

EPS 的變化直接影響著本益比。當一家公司 EPS 成長時，如果股價沒有跟上，本益比就會下降，此時可能吸引投資人買進。反之，如果 EPS 下滑，股價也可能隨之下跌。因此，EPS 的高低是左右本益比估值的關鍵因素。

EPS 的盲點與挑戰：如何透過量化指標優化選股策略？

儘管 EPS 是個強大的指標，但它並非完美，若只單看 EPS，可能會忽略一些潛在風險：

股本稀釋： 公司若因現金增資或發行可轉債而增加股本，即使淨利沒有成長，EPS 也會被稀釋而下降。 一次性損益： 財報中的一次性資產處分收益或虧損，會造成 EPS 短期大幅波動，無法反映公司的長期獲利能力。 會計處理： 不同的會計處理方式，也可能影響 EPS 的計算結果。