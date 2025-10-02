鉅亨研報 2025-10-02 17:53

‌



十月行情開打！AI電力、PCB族群火力全開，記憶體爆量收黑警報響起！ (圖:shutterstock)

‌



盤勢總論：權值穩盤，中小型股輪動加劇

10 月首個交易日，台股在台積電 (2330)、** 鴻海 (2317)** 等權值股領軍下開出紅盤，盤中一度大漲挑戰歷史高點，顯示多頭格局未變。然而，尾盤電子股遭遇賣壓，漲幅明顯收斂，指數終場小漲作收，量能則維持高檔。

此現象透露出兩個關鍵訊息：

高檔籌碼鬆動： 連續上漲後，市場追價意願謹慎，部分獲利了結賣壓開始出籠，尤其集中在漲多的電子股。 資金輪動加速： 資金從漲多族群流出，轉進具備新題材或位階較低的類股，例如 AI 衍生的電力基礎建設、PCB 上游材料等，盤面呈現健康的輪動格局。

分析師總評： 大盤「緩漲急跌」屬多頭市場正常現象，指數高檔震盪將成常態。操作上，與其追逐指數，不如聚焦具備實質業績、漲價題材或規格升級的利基型族群，風險報酬比較高。

焦點族群與個股深度剖析

一、 記憶體：巨量收黑，短線過熱警訊浮現

記憶體族群昨日上演多殺多戲碼。龍頭 ** 華邦電 (2344) 爆出 33 萬張天量卻收黑，並成為外資單日賣超冠軍，顯示短線籌碼已凌亂。雖然產業面因供給縮減而漲價的長線邏輯未變，但股價漲幅過大後，巨量不漲是明顯的過熱警訊，短線將進入震盪整理。反觀力積電 (6770)** 則獲外資大買，股價強漲，顯示資金在族群內出現挪移。威剛 (3260) 宣布公開收購力肯 (1570)，跨足新領域的策略雖有想像空間，但對記憶體本業的短期影響有限。

二、 AI 供應鏈：從運算到電力，行情向外擴散

AI 仍是盤面最強主軸，但焦點已從伺服器本身，擴散至周邊基礎建設。

電力與基建： ** 東元 (1504)** 挾帶 AI 資料中心與全球電網升級的雙重題材，強勢漲停鎖死，成為盤面新龍頭。此現象極具指標性，代表市場開始尋找 AI 趨勢下尚未被完全發掘的商機，其漲勢具備基本面支撐，相當合理。 PCB 與上游材料： AI 帶動高階 PCB 需求，訂單熱度已從 ABF 載板廠南電 (8046)、欣興 (3037)，擴散至 CCL 廠台光電 (2383)，以及上游的銅箔金居 (8358) 與玻纖布台玻 (1802)、富喬 (1815)。其中，台玻與富喬因成功開發出 Low DK（低介電）高階材料打入輝達供應鏈，且市場供不應求，股價上漲有強勁的漲價題材支撐。 測試介面： ** 精測 (6510)** 受惠 NVIDIA Rubin 平台測試板市佔率有望倍增的利多，股價強鎖漲停創歷史新高，法人上修其 2026 年 EPS，漲勢有獲利成長背書。** 穎崴 (6515)** 雖短期營收受擾，但高階產品獲美系 AI 客戶強勁需求，長線動能無虞。

三、 權值股與大型股觀察

權值三雄： ** 台積電 (2330)** 獲外資全面上調目標價至 1600 元，為指數提供最強支撐；** 鴻海 (2317)** 同樣獲外資買超及上修獲利預估；** 台達電 (2308)** 則扮演穩盤角色。三大權值股同步走強，是穩定市場信心的關鍵。 AI ODM： ** 緯創 (3231) 獲美系客戶新訂單，股價表現強勢。反觀廣達 (2382)** 則成交量大卻收黑，走勢相對疲弱，顯示同族群個股開始出現分歧。 IC 設計： ** 聯發科 (2454)** 成交量大但股價疲軟，反映市場對其後市仍有疑慮。** 世芯 - KY(3661)** 則在股價修正一個多月後迎來跌深反彈，外資圈對其長線展望依然正向。

三檔焦點個股解析

穎崴（6515）

金居（8358）