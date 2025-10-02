鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-02 15:21

美國聯準會啟動降息循環，台灣利率則按兵不動，為了滿足客戶有效配置閒置資金的需求，LINE Bank 宣布自 9 月起，將新台幣活期存款產品「口袋帳戶」的存款限額，從新台幣 30 萬元拉高到 50 萬元，優惠利率 1.5% 且 1 元起息，幫客戶資金配置添增彈性、效率。口袋帳戶不僅讓客戶享有靈活資金管理的優勢，更提供簡單操作的金融體驗，深受客戶喜愛，根據內部統計，每 4 名 LINE Bank 客戶就有 1 人持有「口袋帳戶」，是日常生活中必備的儲蓄、理財好幫手。

LINE Bank大搶台幣活存 「口袋帳戶」優利1.5%額度提高至50萬元。(圖:LINE Bank)

LINE Bank 指出，「口袋帳戶」受客戶歡迎的四項關鍵原因，一、低門檻，新台幣 1 元就起息；二、普惠金融，不論新舊戶、不管新舊資金都可存；三、活存高彈性，按日計算利息，需要資金隨時可以挪用；四、額度超高超夠用，9 月 1 日起限額提高至 50 萬元。

「口袋帳戶」是最受 LINE Bank 用戶喜愛的存款產品，內部數據統計還顯示，最喜愛「口袋帳戶」的前三名族群，依序是內勤人員、學生和工程師。客戶以實際行動表示對「口袋帳戶」的喜愛，今年 3 月首度提高限額至 30 萬元，9 月 1 日起再度提高限額至 50 萬元，廣受社群討論與好評。

對內勤族群而言，「口袋帳戶」的高利活存設計能幫助累積日常薪資結餘，收到薪資後輕鬆轉存即能享受高利，同時維持資金隨時可動用的彈性；學生族群則看重操作簡易、門檻低，搭配 1.5% 的活存利率，是培養理財習慣的入門首選；工程師族群則偏好高效管理，數位化簡便操作的機制，正好契合其對理財便利與效率的需求。