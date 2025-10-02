〈金管會中秋記者會〉彭金隆談保險商品設計3原則 應去長期「保證化」而非去保障化

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-02 20:05

金管會主委彭金隆今 (2) 日出席中秋節記者會，談及日前的醫療險漲價爭議及在宅醫療保險，彭金隆指出，隨著醫療照護型態轉變，保單設計必須符合「與時俱進、精算原理、長期可持續」三大原則，以回應社會變化；他認為，保險商品應走向「去長期保證化」，而非「去長期保障化」，例如設立一個「可調費期間」，且調費不一定只往上漲，也可能減費，風險、波動都是相對應的，希望兼顧保障消費者及市場健全發展。

金管會主委彭金隆今 (2) 日出席中秋節記者會。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

因應衛福部推動「在宅急症照護試辦計畫」，壽險公會正著手研議相關醫療保險商品，外界關注進度。保險局副局長蔡火炎表示，初步規劃方向傾向一年期、不保證續保的設計，以回應市場新興需求。不過，由於目前僅有一年的試辦數據，相關風險參數仍不完整，未來保費可能隨評估結果調整，產品細節尚在專案小組討論階段，尚未到正式推出的時程。

彭金隆指出，台灣醫療照護型態正出現新趨勢，過去住院就必須進醫院，如今部分病症可透過「在宅急症照護」達到與住院相同的效果，顯示金融商品設計必須回應社會變化。他強調，保險商品必須遵循三大原則：第一，與時俱進，隨環境與需求演變不斷創新；第二，符合精算原理，保險費率與風險需保持平衡，明確區隔商業保險與社會保險；第三，具可持續性，透過完善風險控管，確保市場長期穩健經營。

針對外界關注的實支實付醫療險調漲議題，蔡火炎表示，「一年期以下傷害保險及健康保險商品訂價合理性作業指引」訂於 2014 年 6 月，過往在保費調整幅度與通知保戶的程序上，確實需要更明確規範，因此已請保發中心研議如何優化，包括調費上限的合理幅度，並參考國際經驗，再提出具體方案，目前尚無確切時間表。

彭金隆拋保險保證風險「熔斷機制」 讓公司承擔風險更有彈性

至於彭金隆日前提及的「保證風險應有類似股市熔斷機制」，蔡火炎進一步解釋，目前壽險保單多為長年期設計，內含固定預定利率保證，但隨利率環境與經濟狀況變動，恐超出業者原先估算，因此已請保發中心研究調整方案，例如保單條款可事先約定保費或保額調整機制，當利率跌至特定水準即可啟動，讓公司承擔風險時具備更多彈性。

彭金隆進一步表示，壽險契約保障時間長，「保證」不僅限於利率，還包括死亡率、平均餘命等，都可能隨時代改變。例如目前平均壽命預估約 80 多歲，但未來未必不會延長，若業者僅為市場競爭而承諾長期保證，將使公司長期可持續性承受巨大壓力。他直言：「當業者設計一個保險產品，卻沒有明確證據或足夠資本時，要一次保證 20、30 年的發生率，實際上是不科學，也不符合風險管理原則。」

他認為，未來保險商品應朝「去長期保證化」方向發展，而非「去長期保障化」。做法可包括設定「可調費期間」，每 5 至 10 年檢視一次條件，若風險變化，即調整保費。他也強調，調整不等於只會調漲，若死亡率延後、風險下降，保險公司也應下調保費，讓保戶受惠，建立對等與公平的制度。

彭金隆指出，利率波動具有雙面性，利率上升對保戶不利，利率下降則對公司不利，因此制度設計必須具備平衡性，「我們希望建立一個公平的機制」。同時，他提醒，討論保險時須區分「契約」與「制度」兩個層面：契約面要保障消費者，條款未載明可調整，就不得任意更改；制度面則需確保市場不因不合理商品設計而失衡，否則商業保險退出市場，反而損及消費者利益。