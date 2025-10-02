〈台幣〉升值3.5分收30.415元 市場強化對聯準會續降息預期
鉅亨網記者王莞甯 台北
新台幣今 (2) 日全日偏強整理，以平盤開出後，終場收在 30.415 元，升值 3.5 分，台北外匯經紀公司成交值 9.38 億美元，整體以實質拋補需求為主。
新台幣今以 30.45 元開出，最高來到 30.358 元，全日高低價差 9.2 分。
觀察主要亞幣，多為小幅升值格局，新台幣收升 0.11%，泰銖和星元升約 0.05%，日元和韓元處平盤附近，美元指數續跌 0.13% 左右。
統一投顧分析，美國 9 月小非農就業人數萎縮，人數減少 3.2 萬人，此數據強化了市場對聯準會今年將再降息 2 次的預期。
統一投顧進一步提到，儘管市場持續關注川普政策變化，以及政府正式關門的影響，不過，半導體與藥品關稅風險擔憂減緩，關稅造成通膨效果也有限，使多位官員支持未來持續寬鬆，加上川普團隊聚焦放鬆政府監管，均將有助市場資金活絡。
