〈台幣〉升值3.5分收30.415元 市場強化對聯準會續降息預期

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-02 16:36

新台幣今 (2) 日全日偏強整理，以平盤開出後，終場收在 30.415 元，升值 3.5 分，台北外匯經紀公司成交值 9.38 億美元，整體以實質拋補需求為主。

新台幣終場收在30.415元，升值3.5分。(鉅亨網資料照)

新台幣今以 30.45 元開出，最高來到 30.358 元，全日高低價差 9.2 分。

觀察主要亞幣，多為小幅升值格局，新台幣收升 0.11%，泰銖和星元升約 0.05%，日元和韓元處平盤附近，美元指數續跌 0.13% 左右。

統一投顧分析，美國 9 月小非農就業人數萎縮，人數減少 3.2 萬人，此數據強化了市場對聯準會今年將再降息 2 次的預期。