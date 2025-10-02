search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈台幣〉升值3.5分收30.415元 市場強化對聯準會續降息預期

鉅亨網記者王莞甯 台北


新台幣今 (2) 日全日偏強整理，以平盤開出後，終場收在 30.415 元，升值 3.5 分，台北外匯經紀公司成交值 9.38 億美元，整體以實質拋補需求為主。

cover image of news article
新台幣終場收在30.415元，升值3.5分。(鉅亨網資料照)

新台幣今以 30.45 元開出，最高來到 30.358 元，全日高低價差 9.2 分。


觀察主要亞幣，多為小幅升值格局，新台幣收升 0.11%，泰銖和星元升約 0.05%，日元韓元處平盤附近，美元指數續跌 0.13% 左右。

統一投顧分析，美國 9 月小非農就業人數萎縮，人數減少 3.2 萬人，此數據強化了市場對聯準會今年將再降息 2 次的預期。

統一投顧進一步提到，儘管市場持續關注川普政策變化，以及政府正式關門的影響，不過，半導體與藥品關稅風險擔憂減緩，關稅造成通膨效果也有限，使多位官員支持未來持續寬鬆，加上川普團隊聚焦放鬆政府監管，均將有助市場資金活絡。

文章標籤

聯準會台幣美元降息匯市TOP

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數97.596-0.11%
美元/台幣30.415-0.12%
泰銖/美元0.0309+0.33%
日元/美元0.0068+0.00%
韓元/美元0.0007+0.00%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty