技嘉旗下技鋼推出AmpereOne® M伺服器 今明年動能持續走強

2025-10-02

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 今 (2) 日宣布正式發表兩款全新伺服器 R1A3-T40 與 R2A3-T40，搭載最新 AmpereOne M2 處理器，率先於全球推出 AmpereOne M 平台伺服器；法人指出，技嘉受惠 AI 伺服器客戶增加、需求增溫，加上板卡需求亦向上，今明年獲利有望走強。

技嘉旗下技鋼推出AmpereOne® M伺服器

技嘉表示，AmpereOne M 處理器最高可提供 192 個客製化 Ampere 核心，採用單執行緒 Arm 架構以確保效能穩定；整體設計專為大規模 AI 推論、現代資料中心及各類 AI 應用服務，提供穩定且高效的運算效能。

新款伺服器能以更少節點處理龐大工作負載，降低總持有成本，同時支援 AI 推論與雲端原生應用，實現資源與能源效率的最佳化。

技嘉銷售副總王俊民表示，與 Ampere 的緊密合作推動了一系列專為 AmpereOne M 處理器量身打造的伺服器產品。

Ampere 首席產品長 Jeff Wittich 表示, AmpereOne M 在 AI 運算領域邁出重大一步，為客戶帶來新世代 AI 推論工作負載所需的效能、技嘉的 AmpereOne M 平台針對高記憶體效能進行最佳化，在大語言模型及資料分析應用。都能實現穩定且卓越的表現。