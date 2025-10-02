技嘉旗下技鋼推出AmpereOne® M伺服器 今明年動能持續走強
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌技嘉 (2376-TW) 今 (2) 日宣布正式發表兩款全新伺服器 R1A3-T40 與 R2A3-T40，搭載最新 AmpereOne M2 處理器，率先於全球推出 AmpereOne M 平台伺服器；法人指出，技嘉受惠 AI 伺服器客戶增加、需求增溫，加上板卡需求亦向上，今明年獲利有望走強。
技嘉表示，AmpereOne M 處理器最高可提供 192 個客製化 Ampere 核心，採用單執行緒 Arm 架構以確保效能穩定；整體設計專為大規模 AI 推論、現代資料中心及各類 AI 應用服務，提供穩定且高效的運算效能。
新款伺服器能以更少節點處理龐大工作負載，降低總持有成本，同時支援 AI 推論與雲端原生應用，實現資源與能源效率的最佳化。
技嘉銷售副總王俊民表示，與 Ampere 的緊密合作推動了一系列專為 AmpereOne M 處理器量身打造的伺服器產品。
Ampere 首席產品長 Jeff Wittich 表示, AmpereOne M 在 AI 運算領域邁出重大一步，為客戶帶來新世代 AI 推論工作負載所需的效能、技嘉的 AmpereOne M 平台針對高記憶體效能進行最佳化，在大語言模型及資料分析應用。都能實現穩定且卓越的表現。
法人指出，技嘉已為雲端新創 Nebius 交付 GB200 伺服器機架，並將陸續於明年上半年前交付約 200 架 GB300 伺服器機架，可望帶來約 200-250 億元的營收貢獻，且歐洲 AI 基礎建設客戶與 CSP 大廠簽訂長期合約，預期技嘉 AI 伺服器今年全年維持雙位數成長目標不變, 並預期成長動能將延伸至 2026 年。
