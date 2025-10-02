科科科技與PressPlay戰略整合 拚拓海外版圖、推進IPO

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-02 18:37

科科科技 KKCompany Technologies(KKBOX) 今 (2) 日宣布與台灣知識學習與創作者經濟領導品牌 PressPlay 進行戰略整合，將「音樂的串流互動、知識的深度內容、創作者經濟的擴散力」串成同一條價值鏈，目標推升海外市場發展，並共同推進 IPO 計畫。

科科科技與PressPlay戰略整合。(圖：科科科技提供)

科科科技集團董事長暨執行長王献堂表示，本次整合不僅是資本上的結盟，更是戰略性的布局，未來將以日本和台灣為雙核心，加速海外擴張，並與 PressPlay 共同推進 IPO。

科科科技說明，與 PressPlay 整合後將擁有三大綜效亮點，第一，擴大第一方會員數據價值，透過精準推薦、流失預測與召回，提升用戶的個人化體驗，同時強化會員經營效益，來推動更高的用戶黏著度與付費轉化。

第二，將借助科科科技在日本超過 10 年的市場經驗與營運基礎，協助 PressPlay 加速拓展日本市場，打造出跨境學習生態，並帶動更多創作者與講師在國際市場的變現機會。

第三，打造可擴張的成長模式，整合後的營運模式將具備標準化與可複製性，能在台日雙樞紐的基礎上，快速擴至其他海外市場。

PressPlay 是台灣首家全方位影響力經濟集團，旗下擁有亞洲領先的線上學習平台 PressPlay Academy 和台港最大創作者經紀公司 PressPlay Next 兩大事業體。