鉅亨研報 2025-10-02 10:02

一、PCB 產業年度風向球

【時事觀察】PCB盛會TPCA Show登場！欣興、景碩、台光電誰能搶下AI伺服器大單？ (圖:shutterstock)

TPCA Show 自 1999 年舉辦以來，已成為全球 PCB（印刷電路板）產業的重要指標。隨著 AI、5G 與高效能運算需求爆發，載板在雲端伺服器、AI 運算平台及車用電子中扮演關鍵角色。今年展會聚焦節能 AI、先進封裝、智慧製造及綠色永續四大主題，吸引國內外龍頭廠商齊聚，展示最新材料與技術，為 PCB 產業揭示未來十年的轉型方向。

二、台廠全員到齊 聚焦 AI 伺服器與車用電子

欣興（3037）、景碩（3189）、華通（2313）、聯茂（6213）、台光電（2383）等台廠齊聚展場，端出高密度互聯板、先進封裝基板與車用電子解決方案，力拚 AI 伺服器、5G 與電動車訂單。從最新展示可見，材料廠與設備廠也加速投入，包括銅箔、玻纖、AOI 檢測與自動化系統，整體供應鏈聯手打造更高規格的技術與產能。

三、潛在受益股浮現 投資人該如何卡位？

隨著 AI 與車電需求不斷推升，PCB 市場進入新一輪成長周期。欣興持續擴大 AI 伺服器布局，景碩深耕先進封裝，聯茂受惠 5G 手機，台光電則切入 COF 與柔性板領域。這些公司能否成為下一波 PCB 龍頭？還有更多隱藏潛力股與技術突破，正悄悄醞釀中…