2025-12-31

2025 年台股亮麗封關，PCB 上游原物因高頻、高速傳輸需求湧現，推升股價的飆漲，其中玻纖布廠德宏 (5475-TW) 以其提早 2-3 年石英布 ( Q 布) 題材吸引買盤，今 (31) 日收盤報 95.9 元，2025 年股價漲幅 6.86 倍，也爲居台股今年漲幅之冠。

而由日本日東紡持股 47.65 的建榮 (5340-TW)，今年以來也上漲 76.64%。

德宏股價受矚目，主要是國際 AI 大廠輝達 (NVDA-US) Rubin 新平台首次明確要求使用 M9 等級材料，指定採用石英纖維布 (Q 布)，成市場關注焦點。由於 AI 把材料需推高，造成速度更快、穩定度更高的 M9 等級 CCL 及 Q 布成為唯一選擇。

隨 AI 運算變大、GPU 數量暴增、資料傳輸速度提高，這些材料開始「跟不上」。劉暉麟指出，AI 把材料需求推高到前所未見的程度，因此，速度更快、穩定度更高的 M9 等級及 Q 布，而德宏表示已經提早 2-3 年切入 Q 布布種的開發。而德宏目前在台灣楊梅及江蘇蘇州都設有玻纖織布廠。

德宏 2025 年第三季營運轉盈，稅後純益 73 萬元，單季每股純益 0.01 元，2025 年 1-3 季營收營收 5.95 億元，毛利率 17.61%，稅後虧損 3277 萬元，較去年同期虧損收歛，1-3 季每股虧損 0.26 元。