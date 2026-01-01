鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-01 10:40

PCB 上游原物料的需求及擴張同時，類股產值及市值大幅增加，台光電 (2383-TW) 成為首檔 PCB 產業的千金股，去 (2025) 年 1645 元作收，全年大漲 166%；同時，CCL 廠也加速籌資擴廠並全力強化財務體質，榮科 (4989-TW) 並向金管會送件擬發行 3.5 萬張現增股，預計籌資 10.5 億元。

CCL廠獲AI需求推升產值及市值，榮科也要加入市場籌資行列。(鉅亨網記者張欽發攝)

CCL 廠榮科送件的此一發行 3.5 萬張現增股，籌資 10.5 億元案，暫訂以每股 30 元發行由元大證券主辦，籌資目的在償還銀借款及充實營運資金。

‌



由於 AI 運算推升 PCB 的市場需求，包括 AI、Low DK 高頻高速材料的需求快速成長也在帶動上游材料業者的產值及市值增加，2025 年除 CCL 廠台燿 (6274-TW) 發行無擔保可轉換公司債 (CB) 完成籌資逾 43.2 億元，2026 年首季還有已申報生效的騰輝電子 (6672-TW) 擬發行 10 億元面額無擔保可轉換公司債 (CB) 募集，是騰輝 - KY 於 2019 年 4 月在台第一 上市後的首次進行市場籌資。

在中系、台系 PCB 廠密集投資的泰國籌設新廠量產的需求之下，騰輝 - KY 在泰國大城府 Hi-Tech 工業園區新廠已動土，預計 2026 年第二季量產，月產能規劃 15 萬張，是騰輝 - KY 在東南亞市場邁出關鍵的一步，同時，騰輝 - KY 日前並經董事會通過追加對泰國新廠的投資金額，其中部分資金將來自在台首次發行 CB 所募集的資金。