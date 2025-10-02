search icon



營收速報 - 2025年10月2日台股中小型公司9月營收一覽（新增14家）

鉅亨網新聞中心


本次公布9月營收一覽

截至台北時間2025年10月2日07:55，彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計14家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
馥鴻-其他業 385萬 575.0%
德鴻-數位雲端 3,890萬 79.2%
福格創新-其他業 6萬 72.7%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
永信建-建材營造業 3.05億 601.4%
馥鴻-其他業 385萬 50.9%
德鴻-數位雲端 3,890萬 15.6%
9月已公布營收一覽

截至目前，已公布9月營收報告（資本額<50億）的家數累計達14家。其中營收年增大於 25％有4家，年增小於-20％有2家。

9月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 1家
介於10～50億 >= 0% 2家
介於10～50億 < 0% 0家
介於10～50億 <= -20% 1家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 3家
小於10億 >= 0% 5家
小於10億 < 0% 1家
小於10億 <= -20% 1家

9月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
馥鴻-其他業 385萬 575.0%
德鴻-數位雲端 3,890萬 79.2%
福格創新-其他業 6萬 72.7%
光聯-光電業 1.75億 33.9%
金麗科-半導體業 2,775萬 15.3%

9月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
永信建-建材營造業 3.05億 601.4%
馥鴻-其他業 385萬 50.9%
德鴻-數位雲端 3,890萬 15.6%
禾昌-電子零組件業 1.75億 15.2%
金麗科-半導體業 2,775萬 6.8%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收速報台股營收9月營收

