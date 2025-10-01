〈房產〉暑假淡季且交屋潮減 全台六都9月交易量月減3.5% 年減29.5%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-01 18:53

全台六都會區今 (1) 日公布 2025 年 9 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 6,075 棟，月減 3.5%，年減 27.9%；累計 2025 年 1-9 月房市交易量爲 15 萬 1,796 棟，較去年同期年減 27.9%。

遠雄建案「遠雄幸福成」9月交屋量大增，梧棲9月交易量首度突破700棟大關。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋 (9940-TW) 指出，在政策引導下今年房市相較去年同期出現大幅度降溫，由於新青安政策 9 月開放，後續效應還要觀察。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年 9 月大部分都處於傳統的民俗月淡季，且台灣央行的理監事決議，既有管制通通維持不變，與市場期待鬆綁的看法有不小落差；加上獲政策保障的新青安，政策優惠僅剩不到 1 年，激勵購屋的效果已隨時間漸淡；更重要的是，除了新青安之外，市面上的一般房貸方案，利率已來到 16 年來的新高，民眾就算貸得到，也不見得貸得起，因此即使 9 月的房貸水位較前幾個月充盈，民眾還是欠缺信心不敢買，整體買氣也因而欲振乏力。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年股市上衝到 2.6 萬點，市場上的資金與信心並未同步反映到房市，主要過去一段時間房價漲多，再加上政策面貸款仍偏向緊縮，第三季的房市交易表現平淡，但觀察近月房市已經有開始築底跡象，交易量不再破底，新青安政策略為放寬對於部分區域仍有正面幫助，接下來就觀察年底的台灣央行政策動向，去年 8 月銀行開始進行為期一年的房貸自主管理，到年底也將屆滿一年，政策仍將對於房市有關鍵影響力。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，9 月六都建物買賣移轉棟數月減 3.5%，其中，僅台北市月增 4.2%，其餘五大都會區均量縮，新北市月減 2.6%，桃園市月減 0.9%，台中市月減 3.8%，台南市量縮 5.4%，高雄市月減 11.9%。陳金萍表示，由於房市交易與登記約莫有 1 個月左右的時間差，9 月的建物買賣移轉棟數反映的是 8 月至 9 月初的市況，因適逢暑假出遊旺季，房市交易相對清淡，原本就是交易淡季，加上少了新屋交屋潮挹注下，9 月交易量較 8 月減少 3.5%。

另與 2024 年 9 月相比，六都交易量合計年減 29.5%，其中台北市年減 21.4%，新北市年減 38.3%，桃園市年減 15.4%，台中市年減 28.5%，台南市年減 32.4%，高雄市年減 35.2%。

陳金萍指出，2024 年 9 月在國內銀行房貸緊縮狀況持續，而央行也祭出減降令，要求銀行自主管理、降低不動產貸款總量，因此，讓購屋貸款出現利率升高、估值保守、資格條件趨嚴以及寬限期縮短或取消的狀況，衝擊民眾購屋信心，市場氣氛轉趨保守，影響去年 9 月交易量表現，但仍有部分縣市交屋潮挹注，交易量相對穩定。反觀今年，國內房市政策持續調控、銀行資金緊縮仍持續，美國川普的關稅政策正式落地實施，但仍有變數，市場觀望氛圍仍濃，讓今年 9 月的交易量與去年同期相比仍有近三成的減幅。

陳金萍說明，進一步觀察今年 1-9 月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 151,796 棟，較去年同期年減 27.9%，自 6 月起，累計年減幅有持續擴大的跡象。其中台北市年減 25.5%，新北市年減 31.2%，桃園市年減 18.6%，台中市年減 25.3%，台南市年減 32.3%，高雄市年減 34.6%。另觀察歷年交易量發現，今年前 9 月六大都會區建物買賣移轉棟數續創八年來最冷，也是自 1999 年有紀錄以來第四低量，僅高於 2015 年至 2017 年，而台北市、台南市則續創八年最低，新北市、高雄市則是近九年新低紀錄。

陳金萍指出，觀察近期整體市況，新青安貸款排除在《銀行法》第 72 條之 2 放款比率限制之外，使銀行得以釋放更多放款量能，對於適用新青安的族群或是首購族在貸款取得與排撥時間上得到緩解，觀望氣氛有稍微轉淡的跡象，房市政策面的鬆綁提供一定正向影響。不過，相關政策能否轉化為實際成交，仍需一段時間檢驗，有待第四季持續觀察。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐進一步指出，在景氣盤整之際，唯有負擔輕鬆的低總價小宅銷路相對平穩，然而台北市因房價高，低總價供給有限，高資產族在打炒房的大環境下，進軍房市的意願也較保守，導致台北市 9 月的買賣移轉量創下 2003 年分月統計以來的同期新低，也連帶拖累第三季整體的數據表現，使今年第三同創統計以來的最低量。

高雄市則因外圍蛋白區的交屋潮熄火，過往因科技業題材爆紅的區域，今年買氣也回落，蛋黃區又受限買賣雙方的價格共識難以凝聚，交易媒合的難度高，因此高雄今年 9 月與第三季的買賣移轉量，雙雙寫下縣市合併升格 15 年以來的最低紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，大環境買氣萎縮，還是有部分區域憑藉大案交屋潮衝出可觀量能，像是桃園的大園客運園區，以及台中梧棲的台中港特定區，都因新案完工交屋量大，年月表現近乎倍增。