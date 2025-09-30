〈房產〉市場觀望情緒稍減 永慶：9月房市交易量連2月小幅回升並出現年增

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-30 18:02

9 月初新青安鬆綁以及延長對「先買後賣」換屋族售舊屋的期限，永慶房屋以門市統計資料指出，9 月觀望的市場氛圍稍減；不過，隨著美中貿易關稅政策尚未明朗，台灣經濟仍面臨不確定因素，促動部分屋主願意「降價促成交」，讓買賣方價格認知拉近，9 月全台交易量較 8 月小幅量增 4%，年增 3%。

永慶：房市交易量連二月小幅回升9月也呈年增。(鉅亨網記者張欽發攝)

根據永慶房產集團統計，與 8 月相比，台北市月增 5%，新北市月增 2%，桃園市成長 3%，新竹縣市量增 9%，台中市月增 5%，台南市成長 12%，高雄市則月增 4%。

‌



永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，8 月適逢暑假，是傳統房市淡季，交易量基期較低，而 9 月在房市政策稍稍鬆綁後，民眾購屋信心受到激勵，讓市場的觀望氛圍略為緩解，看屋意願有增加的趨勢；另一方面，雖川普的關稅政策正式落地，但台灣的稅率仍未有定數，充滿不確定性，國內經濟變數仍大，讓部分屋主對於未來的經濟景氣有疑慮，願意降價爭取成交機會，讓 9 月房市交易量較 8 月小增 4%，連續 2 個月小幅正成長。

而與去年 9 月相比，永慶全台門市交易量年增 3%，台北市年減 1%，新北市年增 9%，桃園市量增 12%，新竹縣市年減 3%，台中市量微增 1%，台南市持平，高雄市則量增 2%。陳金萍指出，去年 9 月在銀行房貸緊縮與央行無預警祭出第七波選擇性信用管制的狀況下，市場觀望氣氛濃厚，交易低迷，基期相對偏低，而今年在政策釋放善意下，首購族與換屋族買氣有小幅回溫跡象。

觀察整體市況，9 月房市交易呈現月增、年增的格局，陳金萍指出，除了受到自住需求支撐外，政策面的鬆綁也提供正向影響。行政院拍板將新青安貸款排除在《銀行法》第 72 條之 2 放款比率限制之外，讓銀行可釋放更多放款量能，首購族在貸款取得上不再受限，進而提高購屋意願，但要落實到實際成交，仍需要一段時間檢驗，有待第四季持續觀察。

不過，陳金萍補充，目前房市的觀望氣氛仍存，並未出現爆量的交易榮景，但相較去年，整體氛圍明顯穩定許多。

但台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察 2025 年 9 月價量變化，各縣市買氣表現皆較上月疲弱，整體月減 3.8%，年減 20.4%，其中桃園逆勢上揚，月增逾 8.7%，和去年同期交易量持平，表現均為七大都會區中最佳。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，限貸令上路一年來各地交易哀鴻遍野，不過桃園重劃區低總宅供給多，在北台灣比價效應下快速站穩腳步，成為新青安、首購族的最愛。南臺灣去年受產業利多帶動投資買盤，但今年風向轉，雖物件總價低，但單價漲幅大，自住族群支撐力道有限，買氣仍遠遠落後去年同期。

張旭嵐指出，目前嚴格放貸已經逐漸成為房市常態，買方的態度仍趨保守，近一年投資型的屋主陸續讓利脫手，而目前自住屋主價修幅度有限，限貸令對價格的影響已經弱化，但購屋者仍有降價的期待，買賣雙方出現價格落差，因此交易量仍處有志難伸的局面。

根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為 88.94 點，與上月的調查結果 92.73 相較下降 3.79 點，續創 109 年 8 月以來之新低紀錄，維持在 100 點以下之悲觀區間。