〈房產〉投資收益率鬆綁形成連動 金融保險業大手筆購置店面及樓辦

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-02 12:26

2025 年銀行與保險業積極投資境內大型不動產，房仲業者指出， 2025 年金融業者投資金額最高的交易是雲林北港工業園區土地，由中信資產管理公司與高雄開發公司以合資方式購入，總價約 32.78 億元土地，土地坪數高達 4.5 萬坪，而在台北市中心，保險業則鎖定整棟商辦產品。

投資收益率鬆綁形成連動 金融保險業大手筆購置店面及樓辦產品。(鉅亨網記者張欽發攝)

保險業在台北市則鎖定整棟商辦物件，台灣產物保險 4 月以 20 億元購入台北大同區承德路整棟商辦；富邦人壽 8 月也砸下 28 億元，購入大同區延平北路二段的「星聚點 KTV 台北旗艦館」，並採售後回租的方式經營，確保有穩定的投資報酬率。

另外，內湖廠辦也是熱門標的，台灣人壽及臺銀人壽分別以 14.78 億元、4.6 億元購置整棟型以及店面型商辦，顯示壽險業資金持續偏好自用與收益型不動產。

同時，陽信銀行今年購置不動產的動作也相當積極，2 月以 3.98 億元買下新竹東門街整棟商辦；9 月更以斥資 4.46 億元購入台北士林「圓山一號院」三間店面，作為自家的銀行分行據點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台灣央行從 2022 年開始利率連五升，壽險業投資不動產最低投報率門檻從先前的 2.095% 拉高到 2.97%，已逼近 3%，投資商辦幾乎已無法達到報酬率，因此不少保險業者，包括新壽，將目光轉向待開發的地上權案，由於開發完成前免受收益率限制，可讓資金佈局更具彈性。

張旭嵐指出，保險業投資不動產的高收益門檻在今年出現轉機，自 2025 年起，金管會調整保險業不動產收益率計算標準，從原本的 2.97% 下修至 2.545%，大幅緩解保險業者「帳面收益率不足」的壓力，等於釋放資金運用的空間，讓保險業更有餘裕，長期布局精華區整棟商辦大樓，產權完整，有利統一管理，亦可穩定租金行情，未來重建、買賣更有效率。

第一建經研究中心副理張菱育指出，保險業購置不動產，多以商辦大樓、收益型資產與地上權等標的為主，且依照規範，不得以借款方式購置，必須全額以自有資金支付，因此保險業的買盤相對穩健，目標多鎖定具長期保值性的資產。相較之下，銀行業購置不動產則以自用型需求為主，如分行據點或企業總部，因此標的偏向地段佳、交通便利的商辦或店面，兼具企業形象與實用功能。