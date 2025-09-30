〈房產〉中信房屋張世宗：房市築底 還需關注央行政策與貸款環境變化

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-30 10:47

中信房屋統計內部成交件數，9 月全台交易量相較於上月減少約 6.9%，較去年同期減少約 27.6%。中信房屋張世宗今 (30) 日指出，房市築底 還需持續關注央行政策與貸款環境變化。

中信房屋總經理張世宗。(鉅亨網記者張欽發攝)

進一步觀察全台六都的成交量數據變化，9 月成交狀況，台北市月減 9.2%、年減 6.3%；新北市月減 7.5%、年減 25%；桃園市月減 3.6%、年減 29.8%；台中市月增 9.5%、年減 27.8%；台南市月減 8%、年減 29.6%；高雄市月減 7.8%、年減 35.2%。

中信房屋總經理張世宗指出，9 月房市交易量相較 8 月出現小幅下滑，一方面是受民俗月影響，民眾簽約日期可能延後，另一方面，當前房市仍處於築底階段，市場買盤以自住客與首購族為主力，多數民眾對房價回落仍有期待，追價意願偏低，與屋主心態形成拉鋸，交易量自然難以回升。

此外，9 月適逢央行第三季理監事會議召開，不少買方也在觀望央行是否將釋出新的政策動向，進而導致市場交易氛圍轉趨保守，交易步調隨之放緩。

展望後市，張世宗表示，從經濟基本面來看，台股表現亮眼，加上央行預估今年全台經濟成長率有望達到 4.55%，顯示整體經濟景氣穩健，為房市發展提供了一定的支撐力。政策面上也有利多釋出，行政院將新青安貸款排除於《銀行法》第 72 條之 2 的放款限制，央行則將換屋族出售舊屋的期限延長至 18 個月，儘管上述政策利多主要惠及自住客與首購族，但仍可為提振市場信心帶來正面效應。