〈房產〉北市住宅大樓總價中位數高達3652萬元 房貸負擔遠超過月薪收入

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-29 11:13

全台房價快速上漲中，多數購屋民眾理想的中的房子仍是 3 房格局。房仲業者彙整近一年七大都會區 3 房格局中古大樓交易資訊，要在台北市購買 3 房大樓，中位數總價需要 3,652 萬元，而新竹縣中位數總價也要 2000 萬元以上。而桃園市、台中市、台南市與高雄市 3 房大樓中位數總價落在 1000 萬元出頭。

北市中古住宅大樓總價中位數高達3652萬元 房貸負擔遠超過月薪收入。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，根據以勞工保險局統計縣市平均投保薪資計算七都房貸負擔，以貸款 7 成、繳款年限 30 年、利率以 2025 年 7 月五大銀行房貸放款利率 2.303%，本利平均攤還試算，七大都會區中，台北市、新北市以及新竹縣購買 3 房格局大樓住宅，每月房貸金額會超過平均月薪，其中台北市 3 房大樓房貸月薪比高達 181%，光是房貸每月應繳金額就將近台北市每月平均薪資的 1.8 倍。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市作為台灣的政經中心，吸引各縣市大量就業人口移入，居住需求強勁，房價也是七大都會區最高，3 房大樓房貸負擔高達平均月薪的 181%。此外，鄰近的新北市 3 房大樓中位數總價 1,831 萬元，房貸月薪比高達 112.1%。除了高資產、高所得購屋族群較有能力負擔外，一般受薪階級買房仍是大不易。而雙北市的高房價走勢，也是雙北地區近年「小宅化」、「脫北潮」盛行的重要原因。

近一年新竹縣 3 房住宅大樓中位數總價已突破 2,000 萬元，為 2,360 萬元，而新竹市中位數總價為 1,750 萬元，總價帶已與新北市相當。陳金萍說明，新竹科學園區是新竹縣市重要的經濟支柱，高薪產業群聚，平均月薪排名領先全台，但新竹縣市房市住宅供給有限，近幾年房價推升已追上新北市。新竹縣、新竹市房貸負擔比分別為 108.9% 與 63.4%，看得出不少在新竹市就業的高所得族群選擇在鄰近的新竹縣購屋，購買面積也較大些。其中新竹市因高科技產業支撐薪資結構，使得購屋壓力遠低於北部其他都會區。

七大都會區 3 房大樓住宅中位數總價中，以台南市與高雄市最親民，中位數總價為 1,088 萬元與 1,167 萬元。陳金萍補充，受到南部科學園區與台積電 (2330-TW) 設廠議題帶動，科技產業就業機會增加，近年台南、高雄房價呈現明顯上漲，近一年 3 房住宅大樓總價帶平均落在 1,000 萬至 1,200 萬元之間，以貸款七成、30 年本利攤還計算，每月繳款金額大約 3 萬上下，房貸負擔大約是平均月薪的 72.2% 與 75.6%，是所有都會區中相對「較能負擔」的區域。