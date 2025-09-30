〈房產〉雙捷交會+綠意靜巷 北市通化安和公辦都市更新案公告招商

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-30 10:07

台北市住宅及都市更新中心擔任實施者的「通化安和公辦都市更新案」公開徵求出資者招商案，於今 (30) 日正式公告招商，住都中心指出，此一基地優勢在有核心大安交通便捷及享有生活機能，更新後預計興建地上 26 層、地下 3 層的住宅大樓。

台北市通化安和公辦都市更新案，模擬示意圖。(圖：台北市住都中心提供)

北市住都中心指出，「通化安和公辦都市更新案」基地位於台北市大安區安和路二段 32 巷以南、敦化南路二段 63 巷以北、敦化南路二段 63 巷 21 弄以東及計畫道路以西之完整街廓，面積為 4,318 平方公尺（約 1,306 坪）。於去年 4 月經市府選定為公辦都市更新案，2025 年 1 月公告劃定更新地區及訂定都市更新計畫，同年 2 月 26 日同意由本中心擔任實施者。全區土地約 99% 為公有土地，私有土地亦獲所有權人 100% 同意，整合完成度極佳。

北市住都中心指出，都更基地座落於敦南生活圈，周邊商業氛圍成熟、生活機能完善。鄰近捷運淡水信義線「信義安和站」與文山內湖線交會之「大安站」，快速串連信義計畫區與東區核心，展現低碳移動的交通優勢。享有大安國中與建安國小完善教育資源；坐擁平安公園與大安森林公園，綠意靜謐與生活機能兼具。

台北市住都中心指出，都更基地現況低度利用，區內座落 3 株受保護樹木，亟需透過都市更新活化公有資產，並整體規劃重塑空間機能，妥善照護綠樹資源，提供友善舒適環境。更新後預計興建地上 26 層、地下 3 層住宅大樓，預估可創造逾百億元不動產價值。更新後並將捐贈公益設施作為大安區民活動中心、設置公共自行車租借站，與周邊社區共好；另以基準容積 2％之代金捐入都市更新基金，展現公辦都更公益價值。

北市通化安和公辦都市更新案基地現況。(圖：台北市住都中心提供)