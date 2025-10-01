美喆-KY：SPC地板不受美國對進口家具25%關稅影響

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-01 14:55

美國總統川普於 9 月 29 日晚間簽署總統公告，將自 10 月 14 日起對外國進口木材課徵 10% 關稅，並對櫥櫃、浴櫃及特定軟包木製品課徵 25% 關稅，且自 2026 年起稅率還將進一步調升至 30%、至 50%，國際石塑地板製造業者美喆 - KY(8466-TW) 今 (1) 日指出，美喆 - KY 旗下以 PVC 及石粉為主要原料的 SPC 石塑地板產品不在課稅清單中。

美喆-KY董事長董事長陳本源。(鉅亨網記者張欽發攝)

美喆 - KY 指出，美國的新政策，主要針對木材及木製家具進口進行管制，以強化美國本土木材產業與供應鏈韌性。然而，受影響範圍僅限於木材及木製成品，美喆 - KY 旗下以 PVC 及石粉為主要原料的 SPC 石塑地板產品不在課稅清單中。

美喆 - KY 指出，SPC 石塑地板係由聚氯乙烯（PVC）及天然石粉高壓擠壓而成，具備防水、防潮、耐磨、不易變形等特性，並不含天然木材成分。

同時，相較傳統木地板，SPC 地板能有效避免濕度與溫差所引發的膨脹或收縮問題，並兼具高耐刮性與長使用壽命，在居家、商用及公共空間的應用愈加廣泛，隨著美國針對木材及木製家具大幅加徵關稅，進口成本勢必上揚，市場價格亦將面臨明顯壓力，惟 SPC 地板因不受新進口家具關稅影響，價格穩定性與產品優勢更為突顯。