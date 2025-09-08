北美客戶調整拉貨時程影響 美喆8月營收2.43億元月減18.99%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-08 11:03

‌



石塑地板製造業者美喆 - KY(8466-TW) 公布最新營收資訊，2025 年 8 月營收 2.43 億元，月減 18.99%，年減 37.13%：累計 1-8 月營收達 22.63 億元，較去年同期減少 5.86%。美喆 - KY 表示，8 月營收受到旗下北美地區部分客戶調整拉貨時程，使短期訂單動能較上月趨緩。

美喆-KY董事長陳本源。(鉅亨網記者張欽發攝)

美喆 - KY 表示，北美地區部分客戶調整拉貨時程，美喆 - KY 仍積極推進新產品送樣、開發區域型客戶、以及積極拓展新興市場，力求增添北美市場新業務接單契機，另一方面，目前歐洲地區出貨保持一定量能，為美喆 - KY 與歐洲地區維持長期穩固的業務合作，雙方已啟動新系列產品設計開發計畫，添增後續營運動能。

美喆 - KY，觀察北美市場因通膨及房市觀望氛圍影響客戶下單出貨節奏，然而由於 SPC 石塑地磚產品具有防水、防潮、防蟲、超耐磨、高性價比及結合專利鎖扣設計方便安裝等特性，近年仍穩居北美地板市場大宗主流產品。

在美喆 - KY 積極深化北美客戶業務合作基礎下，除規劃針對北美最大量販通路商客戶線上平台擴增新系列產品，同步積極推進新客戶產品送樣進程。

展望 2025 年第四季，美喆 - KY 除強化與既有客戶之合作深度，提升訂單穩定度外，也積極拓展新市場與新客源，同步優化產能配置與供應鏈管理，以強化交付彈性與成本控管能力，以鞏固於國際市場競爭力，且隨著歐洲地區出貨保持穩定量能，加上新系列產品設計開發計畫已正式啟動，在新產品導入與新客戶策略的雙重推進下，可望為集團營運創造良好成長動能。