兩萬六到了又壓回！台股10月天 專家示警「轉空訊號」

財管中心 2025-10-01 16:58

‌



台股 10 月第一個交易日，盤勢相當激烈，開盤跳空開高一度站回兩萬六大關，不過在 9 點 40 分後開始走弱，一路走低終場收最低點 25982 點，不過仍是收復所有均線之上，上漲 162 點，成交金額為 4565 億元。鉅亨贏指標專任技術分析講師 J 董分析，目前大盤多空趨勢尚未明確，接下來幾天若再破低點，「空方趨勢」就會正式確立!

台股10月第一天一度突破兩萬六後壓回。

大盤今（1）日一度站回《鉅亨贏指標》強弱關鍵後又跌破，目前顯示「贏指標」跌破 3 日， J 董指出今日本該是翻轉機會，加權指數卻量縮上攻無力，顯示買盤不買單，雖然短線空方佔優勢，值得注意的是，大盤站回所有均線之上，若後續守住再攻高，多方有機會奪回主導權，然而若是再破低點，使短均線死亡交叉，就是空方趨勢確立，屆時需觀察跳空缺口 24880 是否有撐。

‌



投資人是否該陸續獲利了結入袋為安? J 董建議可觀察《鉅亨贏指標》當中的「偏強減碼股」、「散戶進大戶拋」等空方策略，手中持股只要出現跌破強弱關鍵，就要注意調整減碼。

台股 9 月上沖下洗依舊表現亮眼，月線連五紅、季線連二紅，全月大漲 1,587 點漲幅 6.55％，創下史上第六大單月漲點，外資也由賣轉買，累計 9 月買超 1999 億元。統計近十年來台股上漲機率，10 月有 7 成，第四季機率更高達 9 成。