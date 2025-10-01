黑松攜手台大、順天堂簽署「食養方產品開發」合作備忘錄

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-01 12:37

黑松董事長張斌堂(左一)、台大食生中心主任沈立言(左三)、順天堂總經理莊武璋(右一)共同簽署「食養方產品開發」合作備忘錄。(圖：黑松提供)

這三方的「食養方產品開發」簽署儀式於台大生物資源暨農學院舉行，由臺大食生中心主任沈立言、黑松董事長張斌堂、順天堂藥廠總經理莊武璋共同代表簽署，並由臺大生農學院院長林裕彬出席見證。此項合作將聚焦於食養方飲食的研發與推廣，將漢方飲食養生智慧結合現代科學，進一步助力提升全民健康與生活品質。

「食養方」是指食材本身之性味與機能為基礎，搭配節氣變化，在健康美味與養生前提下，進行合宜烹調與創新應用，落實「上工治未病」的健康理念。黑松公司長期深耕飲料產業，近年亦積極投入健康產品的開發，希望提供消費者更健康、更安心的選擇，與台大、順天堂理念契合。

黑松指出，百年企業的黑松除了秉持「誠實服務」的經營理念，持續推動產品創新與社會責任實踐，更以超越與突破為目標，積極開創跨界合作的新格局。本次攜手台大與順天堂，正是結合台大在產品創新能力、黑松公在飲品研發與製程的核心能力，以及順天堂藥廠在漢方草本的專業，開發符合市場需求的健康食飲品。