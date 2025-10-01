無薪假人數破8500！新增65家1171人 9成為受關稅衝擊製造業

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-01 11:38

‌



勞動部今（1）日公布最新一期無薪假統計數據，截至今日，全國共有 398 家事業單位、8,505 名員工受到影響。勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，本次實施家數較前一期增加 65 家人數增加 1,171 人，但相較於上一期增加 2,471 人，增幅已趨緩。本次新通報的企業中，有兩家規模較大且受關稅影響明顯：一家為汽車零件製造業，通報人數 183 人，實施月休三天；另一家為其他運輸零件製造業，通報人數 341 人。

無薪假人數破8500！本期新增65家1171人 9成為受關稅衝擊製造業 台中成重災區。（鉅亨網資料照）

數據揭示了美國關稅衝擊已成為台灣就業市場的最大威脅。勞動部調查發現，在本期通報簡短休息的廠商中，有 310 家廠商主動表示受到美國關稅影響，涵蓋 7,755 名員工，佔整體通報人數的九成（約 91%）。這突顯了製造業在全球供應鏈中面臨的巨大壓力。

‌



製造業成重災區：佔比高達 95%

本次無薪假仍以製造業為主軸，佔絕對多數。數據顯示，製造業通報家數達 327 家，實施人數高達 8,070 人，佔全體實施人數的 95%。

進一步分析，製造業中又以金屬機電工業最為集中，其中機械設備製造業家數最多，達 140 家、3,559 人。本次新通報的企業中，有兩家規模較大且受關稅影響明顯：一家為汽車零件製造業，通報人數 183 人，實施月休三天；另一家為其他運輸零件製造業，通報人數 341 人，實施月休八天。這兩家廠商均向勞動部表達，因美國關稅影響，客戶訂單持續觀望，故進行人力調整。

值得關注的是，本次實施簡短休息的企業中，雖然九成屬於 50 人以下的中小企業，但規模達 100 人以上的大型企業共有 19 家，影響人數達 2,980 人，約佔總人數的 35%。

受影響縣市分佈：台中市通報家數與人數雙居冠

從縣市分布來看，中部地區的台中市是本次簡短休息的重災區，通報家數為 117 家，員工人數達 2,598 位，在全體通報人數中佔比最高。其次為台南市（55 家、1,328 人），桃園市與新北市則分別以 53 家並列第三，員工人數分別為 978 人和 412 人。這顯示出中部及南部製造業重鎮受到的衝擊相對較大。

不過，本期也出現正面訊息：有 16 家企業提前終止或屆期不再實施簡短休息，共計 573 名員工恢復正常工時。其中有四家廠商因訂單回穩而提前終止，這些提前終止的企業多數屬於機械設備製造業。