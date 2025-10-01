search icon



無薪假人數破8500！新增65家1171人 9成為受關稅衝擊製造業

鉅亨網記者張韶雯 台北


勞動部今（1）日公布最新一期無薪假統計數據，截至今日，全國共有 398 家事業單位、8,505 名員工受到影響。勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，本次實施家數較前一期增加 65 家人數增加 1,171 人，但相較於上一期增加 2,471 人，增幅已趨緩。本次新通報的企業中，有兩家規模較大且受關稅影響明顯：一家為汽車零件製造業，通報人數 183 人，實施月休三天；另一家為其他運輸零件製造業，通報人數 341 人。

cover image of news article
無薪假人數破8500！本期新增65家1171人 9成為受關稅衝擊製造業 台中成重災區。（鉅亨網資料照）

數據揭示了美國關稅衝擊已成為台灣就業市場的最大威脅。勞動部調查發現，在本期通報簡短休息的廠商中，有 310 家廠商主動表示受到美國關稅影響，涵蓋 7,755 名員工，佔整體通報人數的九成（約 91%）。這突顯了製造業在全球供應鏈中面臨的巨大壓力。


製造業成重災區：佔比高達 95%

本次無薪假仍以製造業為主軸，佔絕對多數。數據顯示，製造業通報家數達 327 家，實施人數高達 8,070 人，佔全體實施人數的 95%。

進一步分析，製造業中又以金屬機電工業最為集中，其中機械設備製造業家數最多，達 140 家、3,559 人。本次新通報的企業中，有兩家規模較大且受關稅影響明顯：一家為汽車零件製造業，通報人數 183 人，實施月休三天；另一家為其他運輸零件製造業，通報人數 341 人，實施月休八天。這兩家廠商均向勞動部表達，因美國關稅影響，客戶訂單持續觀望，故進行人力調整。

值得關注的是，本次實施簡短休息的企業中，雖然九成屬於 50 人以下的中小企業，但規模達 100 人以上的大型企業共有 19 家，影響人數達 2,980 人，約佔總人數的 35%。

受影響縣市分佈：台中市通報家數與人數雙居冠

從縣市分布來看，中部地區的台中市是本次簡短休息的重災區，通報家數為 117 家，員工人數達 2,598 位，在全體通報人數中佔比最高。其次為台南市（55 家、1,328 人），桃園市與新北市則分別以 53 家並列第三，員工人數分別為 978 人和 412 人。這顯示出中部及南部製造業重鎮受到的衝擊相對較大。

不過，本期也出現正面訊息：有 16 家企業提前終止或屆期不再實施簡短休息，共計 573 名員工恢復正常工時。其中有四家廠商因訂單回穩而提前終止，這些提前終止的企業多數屬於機械設備製造業。

為穩定就業市場並減輕企業及勞工衝擊，勞動部強調已啟動強化版僱用安定措施，針對本次通報的 8,505 名員工，有 293 家企業、6,421 位員工可適用此措施，佔總人數超過八成。

