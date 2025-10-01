鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-01 13:57

美系外資摩根大通 (J.P. MORGAN) 出具最新報告，看好鴻海 (2317-TW) 受惠輝達 (NVIDIA) 機櫃營收大幅成長、雲端服務供應商 (CSP) 訂單市占率提高，以及 2026 年下半年起主權 AI 專案的增量貢獻，將推升今明二年營運表現，維持「加碼」(Overweight) 評等，並將目標價由 240 元上調至 270 元。

小摩看好鴻海AI伺服器成長三大利多 上調目標價至270元。

小摩預估，NVL72 同等級機櫃產業出貨量將由 2025 年的 2.5–3 萬台增至 2026 年的 5-6 萬台，鴻海 AI 伺服器機櫃出貨量將由 2025 年約 1.2 萬台，成長至 2026 年約 2.5 萬台、2027 年達 3 萬台以上，且 ASP 持續提升，營收比重將由 2025 年的 22%，提升至 2027 年的 41%。

小摩報告進一步指出，根據供應鏈調查，鴻海目前是 2 家 CSP 客戶微軟與甲骨文 (Oracle) 的主要供應商，並可能自 2025 年底或 2026 年初開始，成為 Meta GB300 專案的第二供應商。同時，有很大機會在 Vera Rubin VR200 世代增加一位 CSP 客戶、很可能是 Google。

此外，由於鴻海是 Vera Rubin 平台的主要新產品導入 (NPI) 合作夥伴，小摩認為，鴻海 CSP 訂單市占率可望在 2026 年底接近 50%，較目前的約 40% 提升，預計 VR200 機櫃將於 2026 年初步出貨，2027 年推出 Rubin Ultra 機櫃。

主權 AI 專案方面，小摩認為，鴻海自 2026 年起開始接獲初步需求。估將由 SoftBank 與 OpenAI 的 Stargate 專案開始，總計約 7–8GW 的建置規模，可能在未來 5-6 年內帶來約 5 萬台 GB200 NVL72 同等級機櫃的需求。除 Stargate US 專案外，日本與歐洲的一些小型專案可能也會於 2026 或 2027 年開始出貨。