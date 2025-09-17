無薪假人數倍增 林伯豐：政府應支持企業減稅、紓困至少一年因應

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-17 13:46

勞動部近期公布最新無薪假統計，受對等關稅影響，截至 9 月中旬，已有 242 家公司受台美關稅影響實施無薪假，人數高達 6,246 人，比起上期，公司、人數皆翻倍成長。三三會理事長林伯豐今 (17) 日受訪時表示，中小企業放無薪假是無可奈何，建議政府應對這些無薪假工廠，給予企業所得稅減免或紓困給予 1 年以上的空間。

三三會理事長林伯豐。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

三三企業交流會今日舉行 9 月例會，林伯豐於會前受訪。針對無薪假狀況加劇，林伯豐坦言，中小企業放無薪假「是無可奈何的事情」，原因是上班要發薪水，但公司卻因砍單影響，沒有資金而發不出薪水。

林伯豐建議，政府對這些放無薪假的工廠，應給予企業所得稅減免，或者紓困計畫給企業有一個空間，支持他們 1 年，一年過後，相信美國也會改變，

至於紓困時間為何需要一年以上? 林伯豐解釋，因為美國在明年將舉行期中選舉，無論共和黨是不是還是一樣維持多數，就算繼續維持多數，權力的變化也不可預測，政治的版圖一旦變化，對台美的關稅政策一定會有改變，這是期中選舉後，很有可能出現的狀況。