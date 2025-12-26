鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-26 16:34

勞動部長洪申翰今（26）日率領業務主管說明 2026 年 1 月 1 日即將上路的勞動新制，涵蓋 10 大關鍵領域：包括最低工資調漲、病假 10 日內不得為不利處分、育嬰留停改以日申請、家庭照顧假改以小時計算、每胎生育補助加碼至 10 萬元、擴大勞工訴訟法律扶助、重大職災資訊透明化、增設職災傷病診治專責醫院、放寬世界百大畢業生來台工作及實施製造業加薪增額移工。他強調，政府將穩穩站在勞工立場，打造更有尊嚴的勞動環境。

為保障勞工基本生活，自 2026 年起，每月最低工資調升為 29,500 元，每小時最低工資調升為 196 元，預估約 247 萬名勞工受惠。這是自 2016 年以來連續 10 年調漲，月薪 10 年總調幅達 47.4%，時薪總調幅達 63.3%。相關投保薪資分級表及勞退金提繳分級表也將同步修正，由勞保局主動辦理調整，確保權益無縫接軌。

在職場人權方面，勞動部修正《勞工請假規則》，明年元旦起勞工 1 年內請病假未超過 10 日，雇主不得給予不利處分；即使超過 10 日，人事考核也須有合理綜合考量。此外，病假扣發全勤獎金應按日數比例計算，不得因請假即全數不發，讓勞工在身體不適時能安心休息，不必在健康與工作中做選擇。

育嬰留職停薪制度迎來重大變革，未來勞工可改以「日」為單位申請，每人有 30 日額度，雙親合計 60 日，期間仍享有 8 成薪資補貼。為減輕企業負擔，政府針對小微型企業提供每日 1,000 元獎勵金，由勞保局逕撥。同時，家庭照顧假與事假放寬以「小時」為單位申請，且雇主不得扣發全勤獎金。

針對少子女化對策，2026 年 1 月 1 日以後生育的女性勞工，其社會保險生育給付加計生育補助後，每胎總額將達 10 萬元，雙生以上按比例增給。育嬰留停的申請程序也同步簡化，勞保局將主動辦理續保與勞退提繳作業，並提供行動電話認證等多元線上申辦方式。

為強化勞權保障，勞動部擴大法律扶助範圍，將調解成立後雇主未履行之爭議及勞工作為反訴被告等態樣納入扶助；中高齡與身心障礙勞工的生活費用扶助期間也延長至 270 日。在防職災方面，2026 年起將全面透明化重大職災資訊，並每季公布各縣市職災排名，加強外界監督。

此外，職災勞工及其家屬將獲得更即時的法律協助，包含提供職災檢查初步分析表與律師全程陪同。職業傷病診治專責醫院也將新增桃園醫院及奇美醫院，職能復健專責醫院新增聯新國際及彰化醫院，全國服務網分別擴增至 19 家及 39 家，每年預計服務超過 1.7 萬人次。

面對產業缺工挑戰，勞動部推出「跨國勞動力精進方案」，包含製造業加薪本國勞工可增加移工名額、放寬外國技術人力留用上限至 100% 等措施。同時配合攬才專法升級，世界大學排名前 1,500 名的外國畢業生從事專門工作免 2 年經驗，前 200 名畢業生更可直接申請個人工作許可。

2026 勞動新制生效日期與重點一覽表