〈台股開盤〉10月開門紅 台積電披紅褂漲40元 噴漲400點攻上26200點

美股 30 日四大指數收紅。10 月首日開市，台股今 (1) 日開高走高，開 26078.29 點，上漲 257.75 點，一口氣越過 5 日線，站上 26000 點大關，而在台積電強漲 30 元，玻纖布及 AI 類股走強下，指數一路上攻，突破 26200 大關，漲逾 400 點，力拚重回歷史高點。早盤估量 5853 億元。