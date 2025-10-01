〈台股開盤〉10月開門紅 台積電披紅褂漲40元 噴漲400點攻上26200點
鉅亨網記者吳承諦 台北
美股 30 日四大指數收紅。10 月首日開市，台股今 (1) 日開高走高，開 26078.29 點，上漲 257.75 點，一口氣越過 5 日線，站上 26000 點大關，而在台積電強漲 30 元，玻纖布及 AI 類股走強下，指數一路上攻，突破 26200 大關，漲逾 400 點，力拚重回歷史高點。早盤估量 5853 億元。
電子權值股漲多於跌，台積電 (2330-TW) 上漲 30 元，漲逾 2%，來到 1335 元；聯發科 (2454-TW) 下跌 15 元，跌約 1%，來到 1300 元，廣達 (2382-TW) 鴻海 (2317-TW) 均漲約 1%，聯電 (2303-TW) 走揚。
AI 族群部分，伺服器類股延續前一日走勢，緯創 (3231-TW) 漲約 5%，技嘉 (2376-TW) 漲約 2%，華碩 (2357-TW) 走紅；散熱部分，健策 (3653-TW) 漲約 3%，奇鋐 (3017-TW) 漲近 2%，雙鴻 (3324-TW) 走揚。
PCB 需求強勁，玻纖布題材持續成焦點，德宏 (5475-TW) 亮紅燈，富喬 (1815-TW) 漲約 6%，台玻 (1802-TW)、金居 (8358-TW) 均漲約 5%，
