鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-16

關稅效應持續擴大！勞動部今 (16) 日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計 333 家，實施人數 7,334 人為今年新高。較 9 月 1 日公布實施家數計 245 家，實施人數 4,863 人，增加 88 家，人數增加 2,471 人，多數事業單位之實施人數在 50 人以下；實施期間多數為 3 個月以下。

關稅風暴持續擴大 無薪假人數已達7334人創今年新高 新增88家2471人

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新臺幣 28,590 元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有 74% 的企業 (244 家) 為適用僱用安定措施的產業，有八成以上 (81%，5,940 人) 員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。