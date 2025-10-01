美股ETF第三季漲幅前五強出列 數位支付、太空衛星、AI成三大投資密碼
鉅亨網記者陳于晴 台北
第三季全球股市歡欣鼓舞，聯準會重啟降息、美國總統川普釋放利多政策，美股頻創新高，迎接資金行情，根據 CMoney 統計，第三季表現最佳的美股 ETF 前五強為國泰數位支付服務 (00909-TW)、第一金太空衛星 (00910-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW)、元大全球 5G(00876-TW) 及元大全球 AI(00762-TW) 等，漲幅都超過兩成，主要投資題材包括數位支付、太空衛星及 AI。
第三季美股最夯的投資題材，依然環繞著川普政策走，第一金投信觀察，多項受惠美國總統川普政策，創新科技長線趨勢產業，像是受惠加密貨幣列美國戰略儲備及穩定幣政策的金融科技，還有受到美國火星移民計畫、通訊及戰略用途而大幅推升的太空衛星股，資料中心全速擴展及 AI 落地應用等，都使得多項美股新科技產業持續多頭表現。
第一金太空衛星 ETF 不僅在第三季大幅上漲 26.55%，近半年上漲 47.56%、近一年漲幅也逼近 70%，今 (1) 日盤中股價再來到掛牌 3 年多來最高價位 40.30 元。
第一金太空衛星 ETF 經理曾萬勝指出，受惠各國政府預算投入、國防需求，針對國土安全、衛星監控、戰略偵察，湧現龐大太空基礎建設需求；此外，太空衛星技術成熟與成本下降，也帶來中小型衛星股投資機會。近期太空衛星技術與 AI、大數據的結合應用，像是空間資訊服務，如：農業、地理監控、災害預測、資源開採等，提升對衛星影像、分析服務的需求，吸引科技資金流入相關類股，持續看好中長成長爆發力。
第一金太空衛星 ETF 追蹤 Solactive 太空衛星指數投資，採取大語言模進行成份股檢視篩選，掌握最新太空發展變動趨勢話題，投資 30 檔太空衛星關鍵企業，採取均權配置策略，每年兩次進行成份股檢視及權重調整。
9 月份完成持股調整後，近一個月不少成份個股持續飆升行情，例如大漲超過九成的美國衛星圖資公司，星球實驗室 (Planet Labs)9 月份發布的財報數據顯示，現金流量轉正，且在業務發展上也有新進展，像是成功發射高解析衛星，並取得包括北約、歐盟等國際組織及政府合約，助攻企獲利及評價上揚；上漲逾五成的義大利航太公司 Avio，上半年營收較去年顯著成長逾 30%，近期則在擴展與美國國防及航太供應鏈合作有大進展；漲幅達三成的韓國衛星技術研究開創公司 (Satrec Initiative)，該公司參與商用高解析業務、取得韓國國防機構認可，衛星平台代工製造亦有接單佳音等，都帶來股價正向動能。
曾萬勝說明，太空衛星經濟仍呈現擴張趨勢，市場規模持續成長，主要投資需求來自通訊、國防、地理觀測、5G 及 6G，甚至是結合 AI 應用等，近期更觀察到太空衛星相關企業有更高能見度的訂單及合約出現，推升未來市場營收成長預期，此外，亦有市場交易併購消息等，研判太空產業投資與後市仍呈現正向發展。
第 3 季美股 ETF 領先群漲幅達 20% 以上
|
股票代號
|
股票名稱
|
第 3 季 %
|
6 個月 %
|
年初以來 %
|
1 年 %
|
00909
|
國泰數位支付服務
|
35.01
|
67.06
|
34.08
|
59.20
|
00910
|
第一金太空衛星
|
26.55
|
47.56
|
39.68
|
69.52
|
00893
|
國泰智能電動車
|
24.58
|
34.55
|
15.38
|
26.89
|
00876
|
元大全球 5G
|
21.90
|
27.98
|
19.36
|
16.71
|
00762
|
元大全球 AI
|
20.44
|
35.10
|
17.33
|
33.12
|
00895
|
富邦未來車
|
19.09
|
31.18
|
12.70
|
25.67
|
00830
|
國泰費城半導體
|
18.83
|
37.84
|
17.07
|
17.56
|
00770
|
國泰北美科技
|
18.46
|
28.55
|
12.93
|
25.55
|
00678
|
群益那斯達克生技
|
17.21
|
2.18
|
2.63
|
-4.13
|
00911
|
兆豐洲際半導體
|
16.66
|
30.77
|
13.13
|
10.19
資料來源：CMoney，統計至 2025/9/30 收盤價
