美股ETF第三季漲幅前五強出列 數位支付、太空衛星、AI成三大投資密碼

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-01 15:48

第三季美股最夯的投資題材，依然環繞著川普政策走，第一金投信觀察，多項受惠美國總統川普政策，創新科技長線趨勢產業，像是受惠加密貨幣列美國戰略儲備及穩定幣政策的金融科技，還有受到美國火星移民計畫、通訊及戰略用途而大幅推升的太空衛星股，資料中心全速擴展及 AI 落地應用等，都使得多項美股新科技產業持續多頭表現。

第一金太空衛星 ETF 不僅在第三季大幅上漲 26.55%，近半年上漲 47.56%、近一年漲幅也逼近 70%，今 (1) 日盤中股價再來到掛牌 3 年多來最高價位 40.30 元。

第一金太空衛星 ETF 經理曾萬勝指出，受惠各國政府預算投入、國防需求，針對國土安全、衛星監控、戰略偵察，湧現龐大太空基礎建設需求；此外，太空衛星技術成熟與成本下降，也帶來中小型衛星股投資機會。近期太空衛星技術與 AI、大數據的結合應用，像是空間資訊服務，如：農業、地理監控、災害預測、資源開採等，提升對衛星影像、分析服務的需求，吸引科技資金流入相關類股，持續看好中長成長爆發力。

第一金太空衛星 ETF 追蹤 Solactive 太空衛星指數投資，採取大語言模進行成份股檢視篩選，掌握最新太空發展變動趨勢話題，投資 30 檔太空衛星關鍵企業，採取均權配置策略，每年兩次進行成份股檢視及權重調整。

9 月份完成持股調整後，近一個月不少成份個股持續飆升行情，例如大漲超過九成的美國衛星圖資公司，星球實驗室 (Planet Labs)9 月份發布的財報數據顯示，現金流量轉正，且在業務發展上也有新進展，像是成功發射高解析衛星，並取得包括北約、歐盟等國際組織及政府合約，助攻企獲利及評價上揚；上漲逾五成的義大利航太公司 Avio，上半年營收較去年顯著成長逾 30%，近期則在擴展與美國國防及航太供應鏈合作有大進展；漲幅達三成的韓國衛星技術研究開創公司 (Satrec Initiative)，該公司參與商用高解析業務、取得韓國國防機構認可，衛星平台代工製造亦有接單佳音等，都帶來股價正向動能。

曾萬勝說明，太空衛星經濟仍呈現擴張趨勢，市場規模持續成長，主要投資需求來自通訊、國防、地理觀測、5G 及 6G，甚至是結合 AI 應用等，近期更觀察到太空衛星相關企業有更高能見度的訂單及合約出現，推升未來市場營收成長預期，此外，亦有市場交易併購消息等，研判太空產業投資與後市仍呈現正向發展。

第 3 季美股 ETF 領先群漲幅達 20% 以上

股票代號 股票名稱 第 3 季 % 6 個月 % 年初以來 % 1 年 % 00909 國泰數位支付服務 35.01 67.06 34.08 59.20 00910 第一金太空衛星 26.55 47.56 39.68 69.52 00893 國泰智能電動車 24.58 34.55 15.38 26.89 00876 元大全球 5G 21.90 27.98 19.36 16.71 00762 元大全球 AI 20.44 35.10 17.33 33.12 00895 富邦未來車 19.09 31.18 12.70 25.67 00830 國泰費城半導體 18.83 37.84 17.07 17.56 00770 國泰北美科技 18.46 28.55 12.93 25.55 00678 群益那斯達克生技 17.21 2.18 2.63 -4.13 00911 兆豐洲際半導體 16.66 30.77 13.13 10.19