2025-10-01

特斯拉 (TSLA-US) 創辦人、科技狂人馬斯克周二（9 月 30 日) 證實旗下 xAI 正開發「Grok 版百科全書」（Grokipedia），目標是取代他口中「充滿偏見」的維基百科。

為xAI理解宇宙鋪路！馬斯克證實正打造Grok版百科全書 以取代維基百科（圖：Shutterstock）

馬斯克此番表態源於友人、白宮 AI 與加密貨幣顧問 David Sacks 批評維基百科的貼文，他在回應好友一條批評維基百科的推文中寫道：「我們正在 xAI 打造 Grokipedia，會比維基百科進步許多。坦白說，這是 xAI 實現『理解宇宙』目標的必要一步。」

‌



馬斯克並公開呼籲加入 xAI 協助建構，強調 Grokipedia 將是「更優質的開源知識庫」，對公眾開放且無使用限制。

事實上，馬斯克在本月稍早的 All-In 峰會上便已暗示此計畫。他當時提到，xAI 正訓練模型 Grok 從書籍、PDF 及網站數據中「刪除假訊息」並糾正錯誤，甚至可能「重寫資訊」，引發外界對「Grokipedia」的猜測。

面對網友質疑「Grok 是否使用維基頁面」，他坦言確有此事，承諾「年底前解決問題」。

此外，xAI 技術人員 Hexiang Hu 也指出，Grokipedia 將整合圖像、音訊、影片等多模態資源，打造「全球最全面的知識庫」。