蘋果M5 MacBook、iPad與新Vision Pro要來了！FCC文件提前洩露新品訊息
鉅亨網編譯莊閔棻
美國聯邦通訊委員會（FCC）近日確認，蘋果正在開發新款 MacBook Pro、iPad 及 Vision Pro，並在產品正式推出前洩露部分訊息。
根據《MacRumors》報導，FCC 公布的文件中出現多個與現有設備不符的型號，例如 A3434 對應尚未發佈的 M5 MacBook Pro，而其他型號則可能是即將推出的 M5 iPad Pro。
FCC 文件未標示產品名稱，但可依現有型號推測，例如 A3360 對應 M5 iPad Pro。
預計推出的新 MacBook 與 iPad
根據 FCC 文件，已知的型號及推測用途包括：
- A3434：未知 MacBook Pro，可能是 M5 版本
- A3357：11 吋 Wi-Fi iPad Pro
- A3358/A3359：11 吋行動網路版 iPad Pro
- A3360：13 吋 Wi-Fi iPad Pro
- A3361/A3362：13 吋行動網路版 iPad Pro
雖然僅憑型號無法得知完整規格，但文件確認蘋果正在開發新設備，也間接透露產品上市時間線，因為這類文件通常在產品發布前幾週提交。
目前消息指出，新款 M5 iPad Pro 支援 Wi-Fi 7，而 M5 MacBook Pro 型號尚未支援此功能。
近日 YouTube 上已出現 M5 iPad Pro 的開箱影片，市場傳聞指新款 iPad Pro 可能會在年底前推出。
同時，蘋果也正在完成 M5 版本 MacBook Pro 的開發，並即將進入量產階段。
據悉，搭載 M5、M5 Pro 與 M5 Max 晶片的 MacBook Pro 系列，預計將於 2025 年底至 2026 年初正式上市。
蘋果 Vision Pro 升級版外洩
此外，FCC 文件也確認蘋果正在研發 Vision Pro 頭戴裝置的升級版，型號為 A3416。
根據傳聞，新版 Vision Pro 將搭載更快速的 M5 晶片，但不會進行外觀設計更新，僅將原本的 M2 晶片升級為更高效的 M 系列晶片。
更新後的 Vision Pro 可能會在年底前推出，售價預計仍維持在 3,499 美元。
