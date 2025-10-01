search icon



蘋果M5 MacBook、iPad與新Vision Pro要來了！FCC文件提前洩露新品訊息

鉅亨網編譯莊閔棻


美國聯邦通訊委員會（FCC）近日確認，蘋果正在開發新款 MacBook Pro、iPad 及 Vision Pro，並在產品正式推出前洩露部分訊息。

cover image of news article
蘋果M5 MacBook、iPad 與新 Vision Pro要來了。(圖：Shutterstock)

根據《MacRumors》報導，FCC 公布的文件中出現多個與現有設備不符的型號，例如 A3434 對應尚未發佈的 M5 MacBook Pro，而其他型號則可能是即將推出的 M5 iPad Pro。


FCC 文件未標示產品名稱，但可依現有型號推測，例如 A3360 對應 M5 iPad Pro。

預計推出的新 MacBook 與 iPad

根據 FCC 文件，已知的型號及推測用途包括：

  • A3434：未知 MacBook Pro，可能是 M5 版本
  • A3357：11 吋 Wi-Fi iPad Pro
  • A3358/A3359：11 吋行動網路版 iPad Pro
  • A3360：13 吋 Wi-Fi iPad Pro
  • A3361/A3362：13 吋行動網路版 iPad Pro

雖然僅憑型號無法得知完整規格，但文件確認蘋果正在開發新設備，也間接透露產品上市時間線，因為這類文件通常在產品發布前幾週提交。

目前消息指出，新款 M5 iPad Pro 支援 Wi-Fi 7，而 M5 MacBook Pro 型號尚未支援此功能。

近日 YouTube 上已出現 M5 iPad Pro 的開箱影片，市場傳聞指新款 iPad Pro 可能會在年底前推出。

同時，蘋果也正在完成 M5 版本 MacBook Pro 的開發，並即將進入量產階段。

據悉，搭載 M5、M5 Pro 與 M5 Max 晶片的 MacBook Pro 系列，預計將於 2025 年底至 2026 年初正式上市。

蘋果 Vision Pro 升級版外洩

此外，FCC 文件也確認蘋果正在研發 Vision Pro 頭戴裝置的升級版，型號為 A3416。

根據傳聞，新版 Vision Pro 將搭載更快速的 M5 晶片，但不會進行外觀設計更新，僅將原本的 M2 晶片升級為更高效的 M 系列晶片。

更新後的 Vision Pro 可能會在年底前推出，售價預計仍維持在 3,499 美元。

