OpenAI營收去年全年的營收多出約16%！2025上半年達43億美元
鉅亨網編譯莊閔棻
根據《The Information》週一（29 日）引述股東財務揭露文件報導，OpenAI 在 2025 年上半年創造了約 43 億美元的營收，比去年全年的營收多出約 16%。
報導指出，儘管營收快速增長，但 OpenAI 表示，公司在同期燒掉約 25 億美元，主要原因來自於人工智慧研發以及 ChatGPT 經營成本的龐大支出。
OpenAI 的研發支出在上半年達到 67 億美元，雖然成本高企，但 OpenAI 依然持有約 175 億美元現金及有價證券。
此外，OpenAI 設定的全年目標為 130 億美元營收，並將現金消耗額度控制在 85 億美元。
《路透》8 月曾報導，OpenAI 正與投資人展開早期階段的談判，計劃進行股票出售，讓員工得以套現，並可能推升公司估值至 約 5,000 億美元。
同時，晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 於上週表示，將對 OpenAI 投資高達 100 億美元，並提供數據中心所需晶片。
