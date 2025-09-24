鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-24 16:20

據《CBS》報導，隨著美國聯邦政府為期數年的電動車稅收抵免政策，即將於 9 月 30 日到期，全美各地掀起了一股前所未有的購車熱潮。消費者紛紛趕在政策結束前湧入經銷商，希望能抓住最後的優惠，此舉不僅推動 8 月份電動車銷量創下歷史新高，更可能讓 9 月成為史上最暢旺的電動車銷售月份。

聯邦稅收抵免大限將至 美國電動車銷量迎來爆炸性成長

這項稅收抵免政策源於 2022 年簽署的《降低通膨法案》，為購買新電動車的消費者提供 7500 美元的抵免，二手車購買者也能獲得 4000 美元的補助。然而，隨著川普總統簽署的《大而美法案》逐步取消一系列清潔能源相關的補助，這項廣受歡迎的電動車優惠也即將劃下句點。

倒數計時引爆搶購潮

距離優惠截止日僅剩一周，市場反應極為熱烈。根據汽車產業研究公司 Cox Automotive 的數據，8 月份新電動車銷量與去年同期相比增長了 17.7%，而二手電動車的銷量更是飆升了 59%。

另一家汽車科技公司 Cars Commerce 的數據也顯示，自去年以來，市場對電動車的需求激增了 33%。此外，二手電動車在經銷商處的平均銷售天數為 46 天，比去年減少了近 30%，這清楚地表明二手電動車市場的熱度正在迅速攀升。

Cox Automotive 在報告中預測：「隨著《降低通膨法案》稅收抵免的日落條款逼近，我們預期 9 月份的銷售活動將會複製 8 月份的盛況」。

經銷商加碼促銷

除了政府的補助，汽車經銷商為了在 11 月新車款到來前清空庫存，也紛紛推出自己的激勵措施。例如，丹佛市的 Emich Volkswagen 經銷商甚至推出了每月僅需 40 美元的電動車租賃方案。公司的行銷總監 Philip De Jong 形容這項優惠「荒謬得令人難以置信，未來絕不可能再有。」

這項稅收抵免政策成為許多消費者此刻決定購車的關鍵因素。一位在丹佛購車的顧客 Stephen Hynes 先生表示，他正是因為這項補助才決定現在入手電動車。他估算，與他上一輛車的貸款相比，換開電動車每月將能省下高達 400 美元的支出。

政策結束後 市場前景未明

亞利桑那州一家福特經銷商的老闆 Tim Horvick 預測，2025 年 9 月可能成為「歷史上單一最大電動車銷售月份」，但他同時也對 10 月份之後的市場表示擔憂，認為屆時銷售情況「可能會充滿挑戰」。

由於稅收抵免即將結束以及川普政府的其他政策變化，汽車製造商已經放緩了電動車的生產速度，將重心轉向更受歡迎的汽油和混合動力車型。

然而，並非所有專家都認為前景黯淡。密西根州安德森經濟集團的執行長 Patrick Anderson 指出，由於電動車的市場占有率本來就不高，因此銷量「不可能出現懸崖式下跌」。

他形容，銷量最多只會「從一座小山丘上滑落，因為它的高度也就僅此而已」。根據安德森經濟集團的數據，電動車目前約占新車銷售的 7%。