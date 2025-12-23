鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-23 10:30

最新研究指出，中國儲能產業的快速發展堪稱「今年中國能源領域最大驚喜」，重量級企業訂單現已排到明年，工廠普遍開啟兩班模式以應對激增需求。這一熱潮背後，是中國電力市場改革與國際多重因素的共同推動。

國際層面，AI 資料中心擴張、歐洲電網老化改造及全球新能源專案加速落地，催生了強勁的儲能需求。《路透社》分析指出，中國儲能製造商憑藉技術優勢與成本競爭力，進一步鞏固了全球主導地位。

數據顯示，截至今年 10 月，中國儲能電池及電動車電池出口額突破 650 億美元，鋰離子電池電芯全球出貨量預計將年增 75%。

在中國，儲能需求同樣旺盛。資料中心建置與風電、光電專案配對儲能需求攀升，加上電力市場改革與政府補貼政策，活化了市場潛力。今年 6 月實施的電力市場改革成為關鍵轉捩點，新儲能專案必須透過市場化競價售電，促使電站轉向「低價充電、高價放電」的獲利模式。

根據中國電力企業聯合會數據，改革後電化學儲能電站第三季日均運轉時間增加至 3.08 小時，較去年同期提升 34%。

對此瑞銀 (UBS) 上月也將 2026 年全球電池儲能裝置量預期調高 25%，國際能源總署 (IEA) 則預測今年全球儲能投資將達 660 億美元，較去年同期成長 16%。

儘管特斯拉是全球最大儲能系統整合商，但中國在最核心的電芯製造環節中佔據絕對優勢。根據 Infolink 統計數據，今年前 9 月全球儲能電芯供應商前十名中，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等六家中國企業包辦前六席，唯一外資背景的遠景動力 (AESC) 已被中國遠景科技集團控股 80%。

儲能產業景氣也被看好，億緯鋰能今年前三季儲能產品銷售成長 35.51%，瑞浦蘭鈞第三季電池總出貨量創歷史新高。海關數據顯示，中國今年前 11 個月儲能及其他非車用電池出口額年增 51.4%，成長速度顯著高於動力電池的 40.6%。

此外，政策持續加碼也為產業注入強心劑。中國《「十四五」規劃建議》明確支持新型儲能發展，發改委與能源局更設定 2027 年新型儲能裝置規模超 180GW 的目標，帶動直接投資人民幣約 2500 億元。目前中國已有 10 省推行容量電價機制，提供儲能設施額外補償。傑富瑞分析師亦評價其為「十多年來最具決定性的政策轉變」。

但專家指出，面對美國市場的高利潤誘惑 (佔中國儲能出口 20%)，企業仍需警惕政策風險。美國對中國部分實體的制裁可能影響其獲取投資稅收抵免資格。