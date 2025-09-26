〈房產〉房仲：今年全台房屋買賣移轉數年減幅恐改寫近26年新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-26 16:34

今年前八月全台建物買賣移轉棟數 17.5 萬棟，年減幅度高達 27%，信義房屋 (9940-TW) 推估全年建物買賣移轉棟數可能跌破 28 萬棟，以 27 萬棟推估移轉年減幅度恐達 23%，減幅恐寫下近 26 年以來新高，反映在央行的房貸控管政策下，房市的確已經恢復理性的自用當道市場。

房仲：今年全台房屋買賣移轉數年減幅恐改寫近26年新高。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市景氣在沒有外在事件干擾下，交易量通常都會有延續的趨勢性，如 2017~2021 的建物買賣移轉棟數，每年年增 4~9%，2014 則是景氣由盛轉衰加上房地合一稅影響，2014-2016 每年減少 9%-16%，今年則是受去年第七波管制加上房價累積漲幅過大，民眾信心減弱與房貸受限下交易量驟變，去年建物買賣移轉棟數年增 14%，2026 年在大量交屋下推估移轉還年減達 2 成，顯示這次政策調整力道強大且有效，景氣出現髮夾彎。

統計顯示，今年前八月第一次登記大量高達 11.6 萬棟，年增幅度高達 12%，顯示前八月有大量預售屋完工落成交屋，新屋交屋出現在建物買賣移轉統計內，不過即使有預售交屋撐著，但前八月全台建物買賣移轉棟數僅有 17.5 萬棟，年減 27%，若沒有交屋移轉支撐，實際上的狀況會更為緊縮，曾敬德表示，若以全年建物買賣移轉棟數 27 萬棟推估，年減幅度將達 23%，減幅寫下 26 年最高紀錄。