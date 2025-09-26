〈房產〉打炒房周年 房仲調查：民眾預期房價看漲預期大滑落

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-26 10:46

去年 9 月 19 日，台灣央行祭出第七波選擇性信用管制，重挫房市信心，根據中信房屋第三季宅調查結果顯示，有 56.7% 的民眾認為房價將持平，23% 的民眾認為可能下跌，僅 20.3% 預期房價上漲，對比去年第四季的宅調查數據，當時僅 11.5% 看跌、29.1% 看漲，顯見民眾對房價的看漲預期已降溫。

打炒房周年 房仲調查：民眾預期房價看漲心態大轉弱。(鉅亨網記者張欽發攝)

中信房屋研展室副理莊思敏指出，過去許多人深信房價只漲不跌，但近一年來的市場表現顯然已打破這一迷思。當前房市進入盤整階段，蛋黃區因供需穩定，房價相對有撐；然而，部分僅靠建設題材支撐、生活機能尚未完善、且房價明顯超漲的蛋白區或新興重劃區，隨著投資客大量離場，區域房價也出現鬆動跡象。

儘管房市降溫，但對自住客而言卻可能是進場的好時機。根據中信房屋第三季宅調查，針對何時是最佳購屋時機，有 73.7% 的受訪者認為理想的購屋時機至少需等待 1 年以上，不過，值得注意的是，認為一年內適合進場的比例從上一季的 18.4% 上升至本季的 26.3%，增加 7.9 個百分點，反映市場信心略有回溫。莊思敏表示，市況降溫，屋主心態易軟化，購屋民眾現在反而擁有更充裕的時間去看屋和議價。加之年底傳統購屋旺季來臨，剛性需求遞延出籠，以及政策環境有所鬆綁，近期看屋人潮的確有變多的跡象。

近一年來，建商停工與爛尾樓事件頻傳，也讓不少民眾對預售屋購買感到擔心。為保障消費者權益，內政部預告修正《預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項》，重點聚焦三大方向：購屋款専款専用、明載信託帳號、提供權益說明書，旨在避免建商資金挪用或資訊不透明，導致購屋民眾權益受損。根據中信房屋第三季宅調查，只有 7.7% 民眾認為內政部此舉能明顯提升購買意願，多數人仍抱持觀望態度。