〈房產〉Q3商用不動產交易續靠科技業支撑 土地交易則呈疲弱態勢

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-25 15:43

台灣科技業營運暢旺，推升商用不動產市場交易動能，根據第一太平戴維斯統計，第三季大型商用不動產成交金額 (單筆 3 億元以上) 為 349 億元，規模與前季相當，然受去年同期台積電 (2330-TW) 購廠拉高基期的影響，年減率為 44.6%，合計前三季商用不動產交易總額為 1,224 億元，僅小幅減少 9%，仍具有相當的規模。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣土地市場交易則是連凍兩季，單季交易金額僅 185 億元，年減 84.2%，與商用不動產呈分歧的局面，累積 2025 年前三季土地交易總額則為 1,222 億元，較去年同期驟減 4 成。

商用不動產交易動能維持穩健，科技業依然為商用不動產的最大買方，單季投入 222 億元，佔整體交易的 63.8%，投資金額較前一季提升 33%，第二與第三大買方為保險業與建商，分別投入 52 億及 25 億元。本季前兩大交易由科技業寫下，台達電 (2308-TW) 斥資 69.5 億購買泰豐輪胎 (2102-TW) 位於桃園科技工業區的廠房，創下近十年來桃園市廠房最高交易；第二大交易為日月光半導體 (3711-TW) 以 65 億元購買穩懋 (3105-TW) 位於南科高雄園區的新建廠房。

統計去年至今，日月光投控集團旗下的企業，包括矽品及日月光半導體等，購置商用不動產累計達 207 億元，特別偏好中部地區及高雄，顯示中南部半導體供應鏈的建置動能強勁。截至第三季，科技業累積交易金額已突破 503 億元，雖然較去年同期小幅減少 16%，但在關稅戰及國際情勢不確定性的影響下，科技業表現超出原先預期。

第一太平戴維斯指出，保險業在下半年較為活躍，今年累積至第三季購買商用不動產及土地交易總額為 120 億元，但與去年同期相較仍減少 3 成。相較去年的投資集中在桃園地區的工業不動產，今年則鎖定台北市核心區域，指標交易包括第三季富邦人壽以 28 億購買星聚點台北旗艦館，賣方將售後回租。臺灣產物保險則是斥資 20 億購買台北市大同區的整棟辦公室，預計重建為總部大樓使用。元大人壽繼上一季以 21.7 億購得中山區地上權後，本季再以 21.9 億元得標台北市 AIT 舊址的地上權，溢價率為 11%，持續布局台北市精華地段開發機會。

第一太平戴維斯指出，第三季各類型不動產之中，廠房交易最為活絡，金額達 203 億元，區位集中在桃園市的編定工業區，有利於迅速投產；其次為辦公室與廠辦，交易金額分別為 43 億元與 34 億元。辦公室主要集中在台北市核心地區，除台灣產物保險的購置案，達欣工 (2535-TW) 以 6.8 億元購入大安區中古商辦部分樓層，兩者都規劃重建為新商辦大樓。

土地市場持續低迷，受台灣央行第七波選擇性信用管制及銀行貸款緊縮影響，第一太平戴維斯指出，第三季季土地交易金額僅 185 億元，年減幅高達 84.2%。住宅市場買氣受壓抑，本季建商購地金額僅 114 億元，累積前三季購地金額 709 億元，僅達去年同期交易金額的一半，多家建商，包括京城 (2524-TW)、長虹 (5534-TW) 與亞昕 (5213-TW) 都宣布暫緩購地。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，AI 產業快速發展，帶動半導體的需求提升，預期明年經濟依然穩健成長的情形下，半導體相關供應鏈的擴廠需求將成為商用不動產市場關注指標。根據過往科技業擴廠的市場經驗，擴廠後可望帶動辦公空間升級需求，預售或新建廠辦產品將成為下一波受惠標的。