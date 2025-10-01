search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

【Joe’s華爾街脈動】人工智慧(AI)動能壓過關門風險，助燃市場漲勢

Joe Lu


美科技股強勢支撐台股，惟技術面與貿易談判仍須留意

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】人工智慧(AI)動能壓過關門風險，助燃市場漲勢 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 09 月 30 日 美東時間


摘要
  • 全球股市上漲，由科技股強勢所驅動，其影響蓋過了美國政府即將關門的風險。
  • 美國指數上揚，由關鍵半導體股的強勢引領，直接助燃台灣人工智慧 (AI) 與半導體相關類股的漲勢。
  • 美國公債殖利率微幅走高，因投資者焦點仍放在增長驅動因素，而非避險需求。
  • 美國勞動市場數據顯示有序降溫，職位空缺數持穩，強化了經濟軟著陸的論述。
  • 市場正淡化即將到來的美國政府關門衝擊，與此同時，美台關於半導體的貿易談判則為該產業引入一項關鍵變數。

市場情緒專注於增長，而政治現實則呈現出不同的景象。(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

文章標籤

JoeLUTOP美股盤後趨勢分析

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty