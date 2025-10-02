〈美股盤後〉小非農ADP爆冷 降息機率攀升 道瓊標普締新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-10-02 04:45

‌



俗稱「小非農」的 ADP 職位 9 月減少 3.2 萬個，降幅創下兩年半來最大，遠遜於預期，這進一步提高聯準會降息的可能性，但美國政府關門使漲勢受到抑制，美股週三 (1 日) 微幅收紅。

小非農ADP爆冷 降息機率攀升 道瓊標普締新高(圖：REUTERS/TPG)

道瓊上漲 43.21 點，收在 46,441.10 點，寫下 2025 年第九次收盤新高，標普收紅 0.34%，收在 6,711.20 點，創今年以來第 29 次破頂紀錄。那斯達克漲幅超 0.4%。

‌



由於共和黨主導的政府撥款法案未能在參院過關，美國政府於當地 1 日凌晨 12 時 01 分關門，這是時隔近 7 年再度停擺，預計航空管制、救災等服務將受影響，數以千計的聯邦員工面臨休假命運。美國副總統范斯表示，如果這情況持續下去，將不得不裁員。

目前參院預算協商因應贖罪日 (Yom Kippur) 停頓，參議員們預計要等到週五才會再次投票，支出僵局至少會持續三天。

據 Kalshi 與 Polymarket 兩大預測平台顯示，美國政府關門恐持續約 11 天，停工恐拖到 10 月中旬才解決。

國際信評機構惠譽 (Fitch Ratings) 指出，即便聯邦政府關門，也不會影響美國主權債信評「AA＋」評級。

美股週三 (1 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 43.21 點，或 0.09%，收 46,441.1 點。

那斯達克指數上漲 95.148 點，或 0.42%，收 22,755.157 點。

S&P 500 指數上漲 22.74 點，或 0.34%，收 6,711.2 點。

費城半導體指數上漲 130.46 點，或 2.05%，收 6,500.28 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 1.72 點，或 0.011%，收 16,159.76 點。

標普 11 大板塊由醫療保健板塊領漲，同時公用事業與科技股也有撐盤表現，金融、原物料與通訊服務板塊跌幅較大。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收高。Meta (META-US) 下跌 2.32%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.32%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.74%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.34%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.48%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.29%；日月光 ADR (ASX-US) 反彈 0.36% ；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.24%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.60%。

企業新聞

Nike (NKE-US) 狂飆 6.41% 至每股 74.20 美元，該公司第一財季業績優於預期，顯示其轉型計畫在中國市場疲弱及關稅壓力下仍取得進展。

Netflix(NFLX-US) 下滑 2.34% 至每股 1170.90 美元，原因是特斯拉執行長馬斯克呼籲跟隨者取消訂閱。馬斯克在社交平台 X 上回應一則指控 Netflix 推廣跨性別議題的貼文時寫道：「為了孩子的健康，取消 Netflix 吧。」

英特爾 (INTC-US) 暴漲 7.12% 至每股 35.94 美元。AMD (AMD-US) 走高 1.37% 至每股 164.01 美元。

根據 Semafor 報導，英特爾正在就將 AMD 納入其代工客戶進行初步談判。Global Equities Research 分析師 Trip Chowdhry 認為，兩家公司可能達成協議，因為英特爾的 18A 製程搭載背面供電技術具備吸引力。

經濟數據

美國 9 月 ADP 新增就業人數報 - 3.2 萬人，預期 5.1 萬人，前值 -3 千人

美國 9 月製造業 PMI 終值 52，預期 52，前值 53

美國 9 月 ISM 製造業指數報 49.1，預期 49，前值 48.7

華爾街分析

花旗美股交易策略主管 Stuart Kaiser 則認為，短期政府關門對股市影響不大，但若情勢延長並導致大規模裁員，抑或債市動盪，才可能進一步衝擊市場。

雖然過去五次政府關門期間，美股平均仍有上漲表現，但這次情況更為複雜，因投資人已對就業市場降溫感到憂心，若再伴隨更大規模聯邦裁員，將加深市場疑慮。

Pave Finance 聯合創辦人兼市場策略師 Peter Corey 提醒，投資人若單純依循歷史經驗判斷走勢，可能陷入誤判。他強調，市場或低估經濟走弱與停擺延長的風險，進而形成錯誤的自滿情緒。