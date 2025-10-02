〈美股盤後〉小非農ADP爆冷 降息機率攀升 道瓊標普締新高
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
俗稱「小非農」的 ADP 職位 9 月減少 3.2 萬個，降幅創下兩年半來最大，遠遜於預期，這進一步提高聯準會降息的可能性，但美國政府關門使漲勢受到抑制，美股週三 (1 日) 微幅收紅。
道瓊上漲 43.21 點，收在 46,441.10 點，寫下 2025 年第九次收盤新高，標普收紅 0.34%，收在 6,711.20 點，創今年以來第 29 次破頂紀錄。那斯達克漲幅超 0.4%。
由於共和黨主導的政府撥款法案未能在參院過關，美國政府於當地 1 日凌晨 12 時 01 分關門，這是時隔近 7 年再度停擺，預計航空管制、救災等服務將受影響，數以千計的聯邦員工面臨休假命運。美國副總統范斯表示，如果這情況持續下去，將不得不裁員。
目前參院預算協商因應贖罪日 (Yom Kippur) 停頓，參議員們預計要等到週五才會再次投票，支出僵局至少會持續三天。
據 Kalshi 與 Polymarket 兩大預測平台顯示，美國政府關門恐持續約 11 天，停工恐拖到 10 月中旬才解決。
國際信評機構惠譽 (Fitch Ratings) 指出，即便聯邦政府關門，也不會影響美國主權債信評「AA＋」評級。
美股週三 (1 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收高。Meta (META-US) 下跌 2.32%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.32%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.74%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.34%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.48%。
費半成分股氣勢如虹。博通 (AVGO-US) 上漲 1.05%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.35%；應用材料 (AMAT-US) 猛升 6.35%；高通 (QCOM-US) 漲 0.08%；AMD (AMD-US) 漲 1.37%；美光 (MU-US) 飆高 8.86%。
台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.29%；日月光 ADR (ASX-US) 反彈 0.36% ；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.24%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.60%。
企業新聞
Nike (NKE-US) 狂飆 6.41% 至每股 74.20 美元，該公司第一財季業績優於預期，顯示其轉型計畫在中國市場疲弱及關稅壓力下仍取得進展。
Netflix(NFLX-US) 下滑 2.34% 至每股 1170.90 美元，原因是特斯拉執行長馬斯克呼籲跟隨者取消訂閱。馬斯克在社交平台 X 上回應一則指控 Netflix 推廣跨性別議題的貼文時寫道：「為了孩子的健康，取消 Netflix 吧。」
禮來 (LLY-US)、安進 (AMGN-US) 週三大幅攀升超 5%，連續第二個交易日上漲，因華爾街對輝瑞 (PFE-US) 與美國達成的藥價協議表現歡迎。
英特爾 (INTC-US) 暴漲 7.12% 至每股 35.94 美元。AMD (AMD-US) 走高 1.37% 至每股 164.01 美元。
根據 Semafor 報導，英特爾正在就將 AMD 納入其代工客戶進行初步談判。Global Equities Research 分析師 Trip Chowdhry 認為，兩家公司可能達成協議，因為英特爾的 18A 製程搭載背面供電技術具備吸引力。
經濟數據
- 美國 9 月 ADP 新增就業人數報 - 3.2 萬人，預期 5.1 萬人，前值 -3 千人
- 美國 9 月製造業 PMI 終值 52，預期 52，前值 53
- 美國 9 月 ISM 製造業指數報 49.1，預期 49，前值 48.7
華爾街分析
花旗美股交易策略主管 Stuart Kaiser 則認為，短期政府關門對股市影響不大，但若情勢延長並導致大規模裁員，抑或債市動盪，才可能進一步衝擊市場。
雖然過去五次政府關門期間，美股平均仍有上漲表現，但這次情況更為複雜，因投資人已對就業市場降溫感到憂心，若再伴隨更大規模聯邦裁員，將加深市場疑慮。
Pave Finance 聯合創辦人兼市場策略師 Peter Corey 提醒，投資人若單純依循歷史經驗判斷走勢，可能陷入誤判。他強調，市場或低估經濟走弱與停擺延長的風險，進而形成錯誤的自滿情緒。
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
