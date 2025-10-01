美軍目標每年2000枚愛國者！國防部要求導彈製造商提高12種關鍵武器產量

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-01 10:50

根據《華爾街日報》報導，美國國防部已要求美國導彈製造商大幅提高 12 種關鍵武器系統的產量。

美國防部要求導彈製造商提高12種關鍵武器產量。(圖：Shutterstock)

知情人士透露，美國國防部為迅速擴大導彈生產規模，已召開一系列由高級國防官員與美國主要國防承包商高層參與的高層會議。

美國國防部副部長范伯格（Stephen Feinberg）透過新成立的彈藥加速委員會領導這項計畫。他每週與業界領袖舉行電話會議，監督並推動導彈與其他關鍵武器的產量提升。

美國國防部計畫將主要導彈系統的產量提高約 2.5 倍，涉及的導彈包括「愛國者」攔截彈、遠程反艦導彈（LRASM）、標準 - 6 導彈、精確打擊導彈（PrSM）及聯合空對地防區外導彈（JASSM）。

其中，「愛國者」攔截彈的年度產量目標將達近 2,000 枚，約為現有產量的四倍。為實現此目標，洛克希德馬丁 (LMT-US) 於 9 月獲得價值近 100 億美元的合約。

今年 7 月，美國國會已批准未來五年增加 250 億美元的武器採購資金。然而專家指出，要實現美國國防部的新導彈產量目標，仍需要數百億美元的額外投資。

美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel P. Driscoll）表示，軍方正計畫對武器採購方式進行大規模改革，包括引入私人資本或授權其他製造商技術，以解決供應瓶頸問題。

分析指出，導彈製造的前置時間長，美國國防部對供應商資質審核非常嚴格。新增製造商可能需數月測試，並耗資數億美元才能取得批准。