無薪假人數破8500集中3大慘業！卓揆指示「移緩濟急」力保製造業勞工權益

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-02 19:19

‌



國內景氣受國際情勢衝擊，就業市場警報大響！行政院長卓榮泰今（2）日在行政院會上，特別關切近期「減班休息」（無薪假）人數攀升的狀況，要求勞動部提出報告並研議對策。根據勞動部最新統計，截至目前為止，全台實施無薪假的人數已突破 8500 人，創下近一年半以來的新高，其中製造業成為此波衝擊的重災區，人數佔比高達九成。

無薪假人數破8500集中3大慘業！卓揆指示「移緩濟急」全力協助 力保製造業勞工權益。（鉅亨網資料照）

勞動部於院會中說明，目前實施減班休息的事業單位累計達 398 家，影響員工人數達到 8,505 人。值得注意的是，這波「無薪假」風暴主要集中在製造業，尤其是金屬製品製造業、機械設備製造業，以及運輸工具製造業等三大產業。

‌



勞動部進一步分析，受影響的製造業員工高達 8,070 人，佔整體人數的 95%，主要原因受到美國關稅影響，有超過九成的廠商（約 310 家、7,755 人）反映是關稅衝擊導致訂單縮減。特別是部分汽車業者，因預判未來情勢，加上上半年拉貨、存貨等因素，已先行調整產線與人力，導致運輸工具製造業人數顯著增加。若從縣市來看，實施人數以台中市為全國最多，其次為台南市與桃園市，顯示中南部製造業聚落受傷最重。

面對嚴峻的就業情勢，卓榮泰指示，政府將採取「移緩濟急」的方式，全力協助受影響的企業與勞工度過難關，他特別向企業喊話，雖然《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算》仍待立法院完成立法程序，但行政團隊已經做好萬全準備，保證在預算一經通過的「第一時間」就會啟動執行、立刻補上，確保資金與資源能即時挹注，讓企業得以安心、勞工得以放心。