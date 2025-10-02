信邦9月營收月增7% 五大事業全面成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-02 21:25

‌



電子零組件廠商信邦 (3023-TW)9 月營收 26.68 億元，月增 7.74%、年減 6.65%；第三季營收為 76 億元，季減 2.14%、年減 10.26%；累計前三季營收為 235.88 億元，較去年同期減少 5.18%。

信邦董事長王紹新。(鉅亨網資料照)

信邦說明，9 月五大產業銷售均較 8 月成長，推升整體營收表現，個別產業來看，醫療成長 7.02%、汽車成長 2.94%、綠能成長 24.86%、工業應用成長 4.84%、通訊及電子週邊成長 3.62%。

‌



而 9 月營收較去年同期減少，信邦表示，主要係美國太陽能微逆變器客戶，受高借款利率、補助調降及關稅墊高成本等不利政策的影響，削弱民眾安裝意願，整體需求放緩，太陽能產業 9 月出貨金額較去年同期減少 43.16%。

累計前 9 月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長 0.44%、汽車產業成長 2.36%、綠能產業減少 28.71%、工業應用產業成長 1.09%、通訊及電子週邊產業成長 10.03%。