【Joe’s華爾街脈動】美政府關門隱憂帶來波動，聯準會政策仍是主導驅動力
Joe Lu
疲弱的美國就業數據強化寬鬆預期，為台積電 (TSMC) 展現實力的台股加權指數 (TAIEX) 提供支撐
Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 1 日 美東時間
摘要
- 美國的政治僵局觸發了政府關門，為市場製造了短期不確定性，並成為獲利了結的催化劑。
- 美股在經歷一波大漲後正面臨逆風。台積電 (TSMC) 美國存託憑證 (ADR) 的強勁表現與持續的人工智慧 (AI) 需求，為投資組合中的台灣科技持股提供了支撐背景。
- 美國公債殖利率承受壓力。疲弱的民間就業數據，強化了市場對聯準會今年降息的預期。
- 美國關鍵經濟數據發布的暫停，為投資者和聯準會製造了數據空窗期，影響了就業與通膨報告。
- 華府的政府關門以及美台晶片供應鏈的談判，是影響投資者情緒最主要的地緣政治因素。
市場正處於兩股對立力量的拉扯：短期的政治干擾，以及貨幣政策的主導性影響。(全文未完)
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
