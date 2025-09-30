鉅亨網編譯段智恆 2025-09-30 01:30

‌



國際油價周一 (29 日) 大幅下跌，布蘭特原油與美國西德州中質原油 (WTI) 均重挫逾 3%，因石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 預計將批准 11 月再度增產，加上伊拉克庫德族地區恢復經由土耳其輸油，令全球供給前景轉向寬鬆。

國際油價重挫逾3% OPEC+政策與中東緊張再度施壓(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，11 月交割的布蘭特原油期貨下跌 2.41 美元或 3.44%，報每桶 67.72 美元，扭轉上周五觸及 7 月底以來高點的走勢；11 月交割的西德州原油期貨也下跌 2.48 美元或 3.77%，報每桶 63.24 美元。

‌



消息人士透露，OPEC + 本周日將召開會議，預料將確認至少每日增產 13.7 萬桶。近來油價持續走高，激勵該組織重新奪回市占。然而，OPEC + 近期實際產量仍落後配額近 50 萬桶 / 日，市場原本預期可能出現供給過剩，但產能落後使供需局面更顯複雜。

能源顧問公司 Rystad 首席經濟學家 Claudio Galimberti 表示：「隨著 OPEC + 轉向市占導向，基本面看起來偏弱，市場對供給過剩的擔憂持續。」

另一方面，伊拉克石油部指出，庫德族自治區原油經由土耳其重啟出口，上周六首度恢復管線輸送，這是兩年半以來首次。兩名業界人士透露，目前原油正以每日 15 萬至 16 萬桶的規模運送至土耳其傑伊漢 (Ceyhan) 港，預計最終將回升至 23 萬桶 / 日。這批石油重返國際市場，也進一步壓抑價格走勢。

本次下跌出現在油價上周大漲超過 4% 之後，當時烏克蘭無人機攻擊俄羅斯能源設施，衝擊該國燃料出口，推動油價上揚。瑞典北歐斯安銀行 (SEB) 分析師表示：「烏克蘭嗅到俄羅斯能源弱點，未來可能加倍對俄羅斯煉油廠發動戰略性打擊。」

與此同時，俄羅斯周日加強空襲烏克蘭，包括首都基輔在內的多個地區遭到戰爭以來最猛烈的攻擊之一。